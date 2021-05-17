Страны G7 должны поделиться Covid-вакциной для программы COVAX — ЮНИСЕФ

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор призвала страны Большой семерки (G7) поделиться излишками вакцины от коронавируса для нужд программы COVAX, в рамках которой ее выделяют для населения бедных стран.

По мнению Фор, это можно было бы сделать без ущерба для программ прививок собственного населения.

— Совместное срочное использование доступных избыточных доз, по меньшей мере, является необходимой и крайней мерой. Это нужно делать прямо сейчас, — убеждена директор ЮНИСЕФ.

Кроме того, Генриетта Фор, ссылаясь на данные научно-информационной и аналитической компании Airfinity, добавила что страны G7 могли бы пожертвовать около 153 млн доз вакцины, если поделятся хотя бы 20% своих имеющихся запасов в июне, июле и августе.

Сейчас дефицит в определенной степени вызван запретом Индией из-за быстрого распространения коронавируса экспорта вакцины AstraZeneca, которая является основной в рамках механизма COVAX.

Вакцинация в Украине

Между тем Украина до конца месяца получит более 473 тыс. доз вакцины от коронавируса производства Pfizer. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, поставка прибудет в рамках международной инициативы COVAX.

Эти препараты предназначены для прививания работников учебных заведений.

Кроме того, уже начата подготовка к вакцинации граждан Украины, которые записались на прививку через приложение Дія.

Источник: ЮНИСЕФ