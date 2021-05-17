В следующем году Институту фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского Национальной академии медицинских наук Украины исполнится 100 лет. Все эти годы ученые и врачи института занимались исследованиями, лечением пациентов с туберкулезом, с другими заболеваниями легких, внедрением в практику новых методов лечения и реабилитации. Но время поставило их перед новыми вызовами, что внесло коррективы в их работу.

О том, чем занимаются пульмонологи сегодня, 17 мая, в День пульмонолога Фактам ICTV рассказал директор института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Яновского, академик НАМН Украины, профессор Юрий Фещенко.

— Согласно государственной программе по борьбе с Covid-19, наш институт стал принимать ковидных больных, — сообщил Юрий Фещенко. – Это не обязательно какие-то экстраординарные случаи. Мы принимаем всех, кто нуждается в госпитализации и поступает к нам по скорой помощи.

Лекарств и средств защиты для персонала в институте хватает. Есть там и своя кислородная станция.

— Но учитывая, что здания института построены давно и не рассчитаны на кислородную терапию для большого количества пациентов, нам не хватает точек подключения к кислороду, — сожалеет директор. – Они разбросаны по разным отделениям, а ковидные больные сосредоточены в одном. Есть кислородные концентраторы. Они нам очень помогают. Но их мощности не достаточно для адекватной помощи больным.

Враг невидимый и неизведанный

Академик Фещенко отметил, что с такой коварной инфекцией им еще не приходилось сталкиваться. Это неизвестный и темный враг. Никто не знает, как он поведет себя завтра. От него нет лекарств.

— От любых известных нам вирусов нет лекарств, — заметил академик. – Но если другие возбудители болезней известны, изучены и предсказуемы, то коронавирус SARS-CoV-2 подносит неприятные сюрпризы.

Мутации вирусов, и коронавируса в том числе, происходят постоянно, но коварство Covid-19 состоит в том, что у каждого пациента он проявляется по-своему. Чаще всего страдают сосуды в легких. Воспаление, которое возникает вследствие проникновения вируса, это не классическая пневмония.

— “Матовое стекло” в легких, которое видят рентгенологи, обусловлено кровоизлияниями и тромбозом в сосудах легких, — говорит Юрий Фещенко. — При вскрытии умерших от коронавируса мы видим, что легкое представляет собой один кровавый сгусток.

Когда антибиотик не нужен

Бактериальная инфекция, вызывающая пневмонию, присоединяется позже. В этом участвуют патогенные и условно патогенные микроорганизмы, постоянно живущие в организме человека. Возникает инфекционный микс, и тогда говорят о вирусно-бактериальной пневмонии.

— Именно тот факт, что бактериальная инфекция возникала не сразу, и приводил к тому, что антибиотикотерапия на первых этапах коронавирусной инфекции не была эффективной, — сообщил профессор. — Но со временем разобрались, что происходит, и лечение стало носить более адекватный характер. Были наработаны протоколы лечения (международные и украинские), которые из-за мутаций коронавируса постоянно обновляются и дополняются.

Несчастье помогло

Covid-19 дал новый толчок к развитию науки. Изучается сам вирус, его штаммы, методы лечения и осложнения. Опыт, полученный за этот год с небольшим, очень ценный для ученых и медиков всех стран.

— Сейчас ведутся разработки вакцин и новых препаратов, которые могут нейтрализовать вирусы, — рассказывает Юрий Фещенко. – Но это достаточно сложный процесс. Обращаются и к уже известным препаратам, находя в них свойства, эффективные при коронавирусной инфекции. Но, как я уже говорил, этот вирус коварен, и если в одних случаях препарат работает, как плаквенил, например, то в других он не действует. Почему так происходит, разбираются ученые.

Изучаются и другие ранее известные препараты, которые применялись для лечения различных болезней, и вдруг проявившие способность влиять на коронавирус.

Вполне возможно, что эти процессы обусловлены многочисленными мутациями коронавируса. Секвенирование вируса показывает, что он становится все агрессивнее. Он хочет выжить и ищет пути для этого.

Сначала он атаковал пожилых и людей, ослабленных хроническими болезнями, и поражал дыхательную систему и почки. Затем он переключился на более молодых.

Как ни прискорбно, сейчас увеличилась смертность молодых и здоровых. В основном, мужчин в возрасте 32-39 лет. У них Covid-19 поражает миокард. Уходят люди, которые вели здоровый образ жизни и имели достаточно сильный иммунитет.

Что это? Мутации или цитокиновый шторм, который возникает в организме при попадании в него возбудителя инфекции?

Индийский штамм бьет по органам пищеварения и почкам. Затрагивает органы зрения. Усиливается контагиозность вируса и увеличивается смертность.

— К сожалению, у нас нет возможности проводить высокотехнологические исследования и крайне мало специалистов, — заметил Юрий Фещенко. — Инфекционистов в Украине можно пересчитать на пальцах. Но мы все-таки получаем свежую информацию от зарубежных коллег и сами делимся опытом лечения больных с Covid-19. Открытость информации и доступ к ней дает уверенность в том, что мы победим.

Не ждите чуда, придерживайтесь правил

В этом для медиков очень важна помощь и обычных граждан. Они должны прислушаться к рекомендациям и выполнять их: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки. К этим нехитрым мерам сейчас присоединилась вакцинация. Не нужно ее игнорировать, только получив коллективный иммунитет, мы сможем загнать коронавирус в сезонность, что позволит контролировать его.

Научный журнал The Lancet проанализировал многочисленные исследования по передаче коронавируса и опубликовал результаты. Так вот, есть масса доказательств, что одним из путей распространения коронавируса SARS-CoV-2 является аэрозольный. Мелкие частицы очень легко переносятся потоком воздуха, поэтому маски носить необходимо не только в помещении.

— Возьмите, к примеру, длинную, прямую, неширокую улицу, — предложил Юрий Фещенко. — Это же аэродинамическая труба. По ней воздух движется с большой скоростью. Если инфицированный человек чихнет, кашлянет или будет громко говорить, то вирусы, подхваченные потоком воздуха, перелетят на большое расстояние за короткое время. И в живом виде могут попасть другому прохожему в нос. А маска все-таки сдержит летучую инфекцию или задержит значительное ее количество вирусов.

Поэтому мы в очередной раз призываем не игнорировать средства защиты от инфекции, чтобы пульмонологам было чуточку меньше работы.

Медицинские центры и санатории МОЗ будут принимать пациентов с постковидним синдромом на реабилитацию.