52% тех, кто обратился за помощью к государственной медицине во время коронавирусной болезни, оценили качество консультации или лечения как хорошее и отличное. Это выяснилось в результате опроса, проведенного социологической группой Рейтинг с 4 по 8 мая 2021 года. И касался он оценки состояния медицинской сферы Украины в условиях коронавируса.

Более половины наших соотечественников считают наиболее приоритетным обеспечение бесплатными лекарствами тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями (54%).

Вторую позицию в первоочередных направлениях работы власти в медицинской сфере заняла закупка нового медицинского оборудования для больниц (29%), третью — внедрение медицинской реформы (25%).

Интересно, что введение официальной оплаты за медицинские услуги поддержали лишь 7% респондентов. Зато убедительное большинство опрошенных (75%) поддерживают введение в Украине страховой медицины.

При этом лишь каждый пятый высказался “за” повышение зарплаты медикам, но подавляющее большинство поддержало государственные программы по защите врачей, пострадавших от Covid-19 (94%).

Идею смены министра здравоохранения не поддержали 55% украинцев. В то время, как четверть опрошенных считают эту кадровую перестановку целесообразной.

Почти половина респондентов (49%) считают, что критика отдельными политиками действий власти по борьбе с пандемией коронавируса скорее вредит борьбе с заболеваемостью. 26% придерживаются противоположного мнения.

Половина опрошенных больше боятся экономических последствий эпидемии коронавируса для своей семьи, чем риска заболеть. Треть, напротив, больше пугает сама болезнь, чем сопряженные с ней финансовые трудности. При этом почти 70% украинцев еще не болели Covid-19. А 52% тех, кто обратился за помощью к государственной медицине при коронавирусной болезни, оценили качество полученной консультации или лечения на хорошо и отлично.

Что касается необходимости разработки в Украине собственной вакцины от коронавируса, то эту перспективу одобрили 74% респондентов. А идею собственного производства вакцины, даже если она будет дороже иностранной, оценили как хорошую 61% украинцев.

Добавим, что в опросе, проведенном в формате интервью (face-to-face), приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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