Мальчики, рожденные с весом менее килограмма, стареют быстрее своих сверстников с нормальным весом. Причем девочек эта тенденция не касается. Таковы результаты исследования ученых Университета Макмастера из Канады.

Используя эпигенетические часы, исследователи изучили гены 45 детей с низкой массой тела при рождении и 47 детей с нормальным весом при рождении в возрасте от 30 до 35 лет. Они сравнили их биологический возраст, учитывая хронические проблемы со здоровьем и сенсорные нарушения.

В ходе проекта выяснилось, что скорость старения биологически недоношенных мальчиков составляет в среднем на 4,6 года больше в сравнении с аналогичным процессом у мальчиков, рожденных с нормальной массой тела. Разницы между группами массы тела при рождении у девочек не обнаружено.

В исследовании, опубликованном в журнале Pediatrics, отмечается, что на скорость старения может влиять физиологический стресс, испытанный недоношенными младенцами до рождения и после — в отделении интенсивной терапии новорожденных.

— Хотя неясно, почему ускоренное биологическое старение наблюдается у мужчин с низкой массой при рождении. Скорее, всего это говорит о том, что пренатальные воздействия играют важную роль в старении, — отметил сказал, первый автор исследования, врач и доцент кафедры психиатрии и поведенческой нейробиологии Университета Макмастера Райан Ван Лисхаут.

Ученый также сделал акцент на необходимости мониторинга здоровья “недоношенных выживших” на протяжении всей их жизни.

Огромную роль играют и факторы оптимизации здоровья в зрелом возрасте: сбалансированное питание, отказ от курения, полноценный сон, физические упражнения, управление стрессом, когнитивная стимуляция. Но к данном совету ученых есть смысл прислушаться абсолютно всем, не только тем, кто появился на свет с критически низкой массой тела.

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