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Вікторія Яснопольська |

Новую волну Covid-19 ждем осенью – академик

Новую волну Covid-19 ждем осенью – академик

Если в Украину будет занесет индийский штамм коронавируса, с большой долей вероятности произойдет новая вспышка заболеваемости. Об этом в своем комментарии одному из интернет-изданий заявил микробиолог, вирусолог, академик НАН Украины Владимир Широбоков.

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По словам ученого, летом, скорее всего, коронавирус даст нам немного передохнуть. Но с наступлением холодного времени года нас, скорее всего, ждет новая волна. Ведь коронавирусная инфекция это, прежде всего, сезонное заболевание.

— Индийский штамм, вследствие двойной мутации, дает более тяжелые осложнения, — отметил Владимир Широбоков. – Причем речь идет не только о пожилых людях, но и о гражданах среднего возраста.

Кроме того, в данное время наблюдается мутационная активность коронавируса. А это значит, что перечень его новых штаммов будет и дальше расти. И к этому нужно быть готовыми.

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Источник: Обозреватель

Фото: Pexels

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