Памперсы Huggies: акционные предложения

Американская компания Kimberly-Clark начала выпуск подгузников Huggies в 1978 году. На тот момент на рынке было немало подобных предложений, такая продукция уже входила в каталоги известных фирм и имела свою постоянную аудиторию.
Чтобы привлечь внимание потребителей, специалисты марки приложили немало усилий и за последующие два десятилетия дополнили модельный ряд оригинальными нововведениями:
- липучки можно неоднократно застегивать и расстегивать;
- изделия обеспечивают высокий уровень воздухообмена;
- для изготовления применяются пористые материалы, которые легко и быстро впитывают влагу, а затем надежно удерживают ее в распределительном слое;
- подгузники-трусики (как промежуточная модель) существенно облегчили переход от классических вариантов к горшку.
Продукция бренда отлично справляется с поставленными задачами, но для родителей особенно важна ее цена. Покупка одноразовых подгузников – это значительные расходы для любой семьи.
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Популярность памперсов Huggies объясняется высококачественным исполнением, регулярным обновлением каталога и оригинальными усовершенствованиями.
Для примера рассмотрим особенности продукции, которая входит в линейку Huggies Elite Soft. Эта серия выпущена в 2016 году, но сравнительно недавно изготовитель представил ее обновленную версию. Отметим ряд характерных особенностей:
- быстрое впитывание гарантирует абсорбирующий слой, состоящий из специальных мини-подушечек;
- модели прошли дерматологическое тестирование и подходят для чувствительной кожи;
- изделия дополнены специальными каналами, которые равномерно распределяют влагу и значительно уменьшают провисание подгузника;
- в состав линейки входят одноразовые трусики, а также варианты для ночного применения;
- микропоры обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и препятствуют появлению опрелостей.
Важная особенность памперсов Huggies состоит в том, что впитывающий слой выполнен из распушенной целлюлозы и специальных гранул, которые преобразуют выделения в гель. Кожа остается сухой, а значит, возможность появления раздражения сведена к минимуму.