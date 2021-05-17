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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Памперсы Huggies: акционные предложения

Памперсы Huggies: акционные предложения
Партнёрский материал

Американская компания Kimberly-Clark начала выпуск подгузников Huggies в 1978 году. На тот момент на рынке было немало подобных предложений, такая продукция уже входила в каталоги известных фирм и имела свою постоянную аудиторию.

Чтобы привлечь внимание потребителей, специалисты марки приложили немало усилий и за последующие два десятилетия дополнили модельный ряд оригинальными нововведениями:

  • липучки можно неоднократно застегивать и расстегивать;
  •  изделия обеспечивают высокий уровень воздухообмена;
  • для изготовления применяются пористые материалы, которые легко и быстро впитывают влагу, а затем надежно удерживают ее в распределительном слое;
  • подгузники-трусики (как промежуточная модель) существенно облегчили переход от классических вариантов к горшку.

Продукция бренда отлично справляется с поставленными задачами, но для родителей особенно важна ее цена. Покупка одноразовых подгузников – это значительные расходы для любой семьи.

Сократить расходы вам поможет акция, которую проводит интернет-магазин Panama.ua. На сайте этой виртуальной торговой площадки можно купить памперсы Huggies со скидкой 35%. Обращаем ваше внимание, что стоимость продукции указана с учетом предоставляемой скидки.

Доставка заказов выполняется в любой регион страны. Вы можете воспользоваться услугами курьерской службы магазина или специализированных компаний, а также самостоятельно забрать покупку в пунктах самовывоза, расположенных в Киеве, Одессе, Харькове.

Популярность памперсов Huggies объясняется высококачественным исполнением, регулярным обновлением каталога и оригинальными усовершенствованиями.

Для примера рассмотрим особенности продукции, которая входит в линейку Huggies Elite Soft. Эта серия выпущена в 2016 году, но сравнительно недавно изготовитель представил ее обновленную версию. Отметим ряд характерных особенностей:

  • быстрое впитывание гарантирует абсорбирующий слой, состоящий из специальных мини-подушечек;
  • модели прошли дерматологическое тестирование и подходят для чувствительной кожи;
  • изделия дополнены специальными каналами, которые равномерно распределяют влагу и значительно уменьшают провисание подгузника;
  • в состав линейки входят одноразовые трусики, а также варианты для ночного применения;
  • микропоры обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и препятствуют появлению опрелостей.

Важная особенность памперсов Huggies состоит в том, что впитывающий слой выполнен из распушенной целлюлозы и специальных гранул, которые преобразуют выделения в гель. Кожа остается сухой, а значит, возможность появления раздражения сведена к минимуму.

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