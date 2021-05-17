Украина на втором месте по количеству летальных исходов от Covid-19 в Европе, а по количеству заражений — шестая. В то же время в мире уже зафиксировали 163, 7 млн новых случаев заражения этой болезнью. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии.

За сутки в мире умерли более 9,8 тыс. человек, у которых подтвердили коронавирус. А за все время пандемии вылечились от недуга более 143 млн человек. Сейчас насчитывается более 16 млн активных случаев заболевания.

Главные новости о коронавирусе за 17 мая в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

За сутки коронавирус в Украине подтвердили еще у 2 136 человек. В то же время удалось победить болезнь 6 869 людям, а умерли от осложнений, которые вызвал Covid-19, — 109 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской ( 137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

Академик НАН Украины Владимир Широбоков заявил, что если в стране обнаружат индийский штамм Covid-19, то с большой долей вероятности состоится новая вспышка заболеваемости. Он утверждает, что с наступлением холодного времени года нас, скорее всего, ждет новая волна. Ведь коронавирус — это сезонное заболевание.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 17 мая в Украине 940 160 граждан получили прививки от коронавируса с начала прививочной кампании , из них 940 158 человек получили первую дозу, а 18 394 человека — обе дозы вакцины.

Больше прививок в сутки сделали в Харьковской (341) и Сумской (190) области. В то же время в Кировоградской области не сделали ни одной прививки в день.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина до конца месяца получит более 473 тысяч доз вакцины от коронавируса производства Pfizer. Поставка будет осуществлена ​​в рамках международной инициативы COVAX.

Коронавирус в мире

В Саудовской Аравии частично ослабили запрет на международные поездки и позволили выезды за границу гражданам, вакцинировались от Covid-19.

Нидерланды также ослабляют противоэпидемические ограничения. С 19 мая в стране возобновят работу парки развлечений и спортзалы. Также открываются музыкальные и танцевальные школы для классов, в которых максимум два человека и преподаватель.

Турция также отменяет лоудаун, который правительство ввело в апреле. Люди старше 65, которые получили обе дозы вакцины против коронавируса, а также молодежь в возрасте до 18 лет могут выходить на улицу без ограничений, соблюдая комендантский час.

В Великобритании с 17 мая ослабили ограничения в Англии, Уэльсе и большей части Шотландии, позволив открыть бизнес-сферы и сняв запрет на выезд за границу.