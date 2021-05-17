Люди стали больше пить алкоголя во время пандемии. И это привело к увеличению заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени. К такому выводу пришли ученые Брауновского университета из США.

Исследователи в ходе проекта сопоставили количество обращений за помощью в 2020 году в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, когда пандемии еще не было. Оказалось, что в 2020-м люди жаловались на боли и недомогания в области ЖКТ чаще почти на 60%, чем годом ранее.

— Когда мы вошли в состояние пандемии, многие люди испытали серьезные негативные последствия, такие как социальная изоляция, потеря работы, рост тревожности и депрессии, — отметил доктор медицинских наук, ведущий исследователь исследования и научный сотрудник отдела гастроэнтерологии в Медицинской школе Уоррена Альперта Брауновского университета Вайхонг Чанг.

По словам ученого, именно этот опыт, скорее всего, и стал главной причиной резкого увеличения потребления алкоголя. Что, в свою очередь, и привело к стойкому росту количества патологий печени и желудочно-кишечного тракта. Причем наблюдается тенденция к ухудшению тяжести этих заболеваний.

Поскольку многие люди с заболеваниями, связанными со злоупотреблением спиртным не всегда обращались в больницы, исследователи полагают, что проблема может быть гораздо значимее. Это побуждает врачей первичной помощи и гастроэнтерологов удваивать количество вопросов пациентам об их отношении к алкоголю.

Связанные с алкоголем заболевания желудочно-кишечного тракта или печени могут вызвать внезапное увеличение веса, пожелтение кожи, спутанность сознания, усталость, снижение аппетита, черный стул и/или сильную боль в животе, отметил доктор Чанг. И призвал всех, кто испытывает эти симптомы, а также всех, кто обеспокоен своим употреблением алкоголя, как можно скорее обратиться к врачу.

Для справки. Национальный институт злоупотребления алкоголем и алкоголизма (США) определяет, как злоупотребление алкоголем употребление более четырех напитков в день или более 14 напитков в неделю для мужчин; и употребление более трех напитков в день или более семи напитков в неделю для женщин.

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