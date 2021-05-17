В Великобритании 17 мая смягчили условия национального локдауна. Открываются кафе, театры, стадионы, а также будет разрешено заниматься сексом с незнакомцами. Напомним, запрет был введен 22 марта 2020 года. Причина — Covid-19.

В связи с этим сексуально активные члены общества обсуждают важные вопросы. Отвечают на них врачи, ученые и другие эксперты в материалах The Guardian.

Постковидный мир уже не будет прежним. И жизнь, и правила поведения будут другими, ведь многие считает, что нулевого риска не существует.

И то, что для одного человека будет приемлемым, для другого будет выглядеть как возмутительное безрассудство. Пандемия влияет на нас по-разному, и мы, вероятно, получим разные версии того, как выглядят “моральные” и “ответственные”.

Следует ли делать экспресс-тест перед тем, как пойти на свидание?

— Я боюсь высказать ложное утверждение, — говорит Элеонора Дрегер, врач по вопросам интимного здоровья и ВИЧ-инфекции. — Когда вы делаете экспресс-тест, это означает, что вы, вероятно, не являетесь заразными в этот день. И только. Это не может быть разрешением на все, что вам хочется делать.

Если вы хотите быть абсолютно уверенным, что не заразите кого либо и не инфицируетесь Covid-19, независимо от того, обедаете вы или занимаетесь сексом, то экспресс-тесты не дадут вам точного ответа.

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Возможно, более важным будет сделать экспресс-тест или самоизолироваться уже после близкой встречи с кем-либо.

Нормально ли идти на свидание, когда только вакцинировались, или стоит подождать повторной прививки?

Две вакцины обеспечивают лучшую защиту, поэтому подождите второй. Но будут ли вас все это время ждать?

Запрещать заниматься сексом не стоит, считают некоторые.

— Тридцатилетний опыт с ВИЧ доказал, что советовать людям что-то делать или не делать бесполезно, — говорит Уилл Нутленд, автор замечательного Интернет-ресурса Как заниматься сексом в эти дни: навигация по интимному ковиду. — Вот если помочь людям снизить риск, они тебя послушают.

Его совет: подождите повторной вакцинации, но не считайте себя изгоем, если этого не сделали.

Нормально ли спрашивать кого-то о наличии прививки от коронавируса?

Если одним словом, то нет. Это, как утверждают специалисты, нарушение этикета. А англичане те еще знатоки хороших манер. Лучше уж не ходить на свидания, если вы так переживаете. Просить доказательств — это значит портить настроение.

А как насчет внесения вашего статуса вакцинации в профиль знакомств?

Здесь мнения расходятся.

— Как и все, что вы размещаете в любом профиле, важно для вас, — утверждает Дебора Робертсон, автор книги Манеры. Современное руководство.

Однако Хенсон, специалист по этикету, думает, что это выглядит как попытка похвастаться: Посмотри на меня, у меня есть кое-что, чего нет у тебя. А это неправильно.

Что опаснее — целоваться с языком (по-французски) или заниматься сексом (без поцелуев)?

— Если задействовано много контактов “рот в рот”, — говорит Нутленд — это увеличит риск.

Мы не знаем точно, как передается болезнь, говорит Дрегер. Она добавляет, что речь не идет об инфекции, передаваемой половым путем, но вирус можно обнаружить в слюне, сперме и в организме.

Безопасен ли оральный секс во время эпидемии Covid-19?

Хотя существует мнение, что оральный секс безопасен, не стоит быть слишком доверчивым.

— Подросткам я говорю, когда вы собираетесь заниматься сексом с кем-то, жидкости в организме касаются других жидкостей. Если не обменяться слюной, это уменьшит риск получить или распространить Covid-19, но риск остается, — рассказывает Дрегер.

Если мы решили заниматься сексом, следует ли надеть маски?

Маски — это, безусловно, новые презервативы.

— Если вы надеваете презерватив при гонорее, это не обезопасит от инфекции на 100%. Очень много прикосновений в такой ситуации, — говорит Дрегер.

Все эксперты сказали одно — маски в сексе это нереально.

Встречаться с человеком, который полностью вакцинирован, на самом деле безопасно?

Да. Это безопасно на 80-97% в зависимости от вакцины, которую вы сделали.

Безопаснее ли целоваться на открытом воздухе, чем в помещении?

— Я не могу сказать, что половые контакты на улице абсолютно безопасны, — говорит Нутленд. — Но глобальные доказательства сейчас свидетельствуют о том, что Covid-19 гораздо легче передается в закрытых, плохо проветриваемых помещениях.

Но если у вас имеется коронавирусная инфекция, и вы кашляете прямо на кого-то, то не важно, делаете вы это в помещении или за кустами в парке.

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