Из-за сверхурочной работы ежегодно умирают сотни тысяч человек. Об этом свидетельствует совместное исследование Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда.

Специалисты определили, что в 2016 году 745 тыс. человек умерли от инсульта и сердечных заболеваний, связанных с длительным рабочим днем. Это количество на 30% больше, чем в 2000 году.

— Работа от 55 часов в неделю является серьезной угрозой для здоровья. Мы надеемся, что эта информация поспособствует защите работников, — отметила директор Департамента окружающей среды, изменения климата и здравоохранения ВОЗ Мария Нейра.

Также исследование показало, что больше всего от сверхурочной работы умирают мужчины ( 70%) среднего и старшего возраста. Люди, которые живут в странах Юго-Восточной Азии и регионе Западной части Тихого океана (Китай, Япония, Австралия) страдают от этого больше всего.

Исследование основано на данных из 194 стран мира и охватило 2000-2016 года. Оно показало, что работа 55 часов и более в неделю повышает риск инсульта на 35%, а риск смерти от ишемической болезни сердца увеличивается на 17% по сравнению со случаями, когда человек работает 35-40 часов в неделю.

Ученые не учитывали данные во время пандемии Covid-19. Однако в ВОЗ добавили, что удаленная работа и экономический спад в результате чрезвычайной ситуации с коронавирусом может увеличить риски смертей от сверхурочной работы.

Недавно ВОЗ призвала европейские страны не спешить отменять карантин, ведь это может привести к новому всплеску заболевания Covid-19.

Источник: ВОЗ