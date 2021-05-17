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Вікторія Яснопольська |

Украина вторая в Европе по смертности от Covid-19

коронавирус

По статистике минувших суток, Украина на втором месте по количеству летальных случаев от Covid-19 в Европе. По количеству новых заражений наша позиция 6-я в Европе и 19-я – в мире.

Всего за последние 24 часа коронавирусной инфекцией заболели более 500 тыс людей в мире. Лидируют по-прежнему Индия – 282 тыс новых случая заболевания Covid-19, Бразилия – около 37 тыс и США – почти 18 тыс. Далее следуют Аргентина, Колумбия и Франция.

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Более 9 тыс человек за сутки умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

С начала пандемии летальных случаев всего в мире насчитывается уже почти 3,5 млн, порядка 140 млн выздоровели, около 18 млн на сегодня находятся в активной стадии болезни.

За минувшие сутки, 16 мая, в Украине зафиксировано 2 136 новых случаев коронавируса, умерли 109 человек.

Читайте также прогноз вирусолога о том, когда нам ждать новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Источник: Worldometers

Фото: Depositphotos

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