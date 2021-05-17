Согласно статистике Минздрава Украины, по состоянию на 17 мая коронавирус подтвердили еще у 2 136 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 2 млн 156 тыс. В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников.

За сутки выздоровели 6 869 человек, полностью преодолели болезнь 1 864 593 украинца. В больницы попали еще 1 260 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 48 184 больных, за сутки зафиксировали 109 новых летальных случаев.

За сутки провели 17 306 тестирований (в частности методом ПЦР — 9 966, методом ИФА — 1 396, исследований экспресс-тестами на антиген — 5 944).

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

Кроме того, в течение 16 мая прививку от коронавируса сделали еще 2 230 человек, с начала вакцинальной кампании — 940 160 украинцев.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев — 102 случая /58 прививок;

Винницкая область — 37 случаев/111 прививок;

Волынская область — 102 случая/182 прививки;

Днепропетровская область — 134 случая/15 прививок;

Донецкая область — 190 случаев/17 прививок;

Житомирская область — 93 случая/118 прививок;

Закарпатская — 10 случаев/41 прививка;

Запорожская область — 98 случаев/10 прививок;

Ивано-Франковская область — 42 случая/104 прививки;

Киевская область — 97 случаев/17 прививок;

Кировоградская область — 4 случая/0 прививок;

Луганская область — 10 случаев/90 прививок;

Львовская область — 104 случая/37 прививок;

Николаевская область — 122 случая/15 прививок;

Одесская область — 134 случая/130 прививок;

Полтавская область — 62 случая/42 прививки;

Ровенская область — 182 случая/78 прививок;

Сумская область — 137 случаев/190 прививок;

Тернопольская область — 59 случаев/110 прививок;

Харьковская область — 89 случаев/341 прививка;

Херсонская область — 114 случаев/106 прививок;

Хмельницкая область — 12 случаев/162 прививки;

Черкасская область — 113 случаев/56 прививок;

Черновицкая область — 59 случаев/116 прививок;

Черниговская область — 30 случаев/84 прививки.

Для сравнения, 16 мая коронавирус в Украине подтвердили у 3 620 человек. Общее количество инфицированных составляло 2 153 864 больных.

От Covid-19 по состоянию на 16 мая умерли 133 человека, выздоровел за сутки 7 921 больной.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.