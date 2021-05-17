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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Есть исключения: в Украине начали вакцинировать людей из очереди в приложении Дия

вакцинація від коронавірусу

В Украине начали вакцинировать против коронавируса людей, которые записались на прививку через приложение или портал Дия. Первых людей из очереди вакцинировали на прошлых выходных.

Об этом доложили президенту Владимиру Зеленскому во время селекторного совещания 17 мая. Сейчас прививки против Covid-19 получают только люди старше 65 лет.

В Украине за все время прививочной кампании 940 160 граждан получили прививки против коронавируса, из них 940 158 человек получили первую дозу, а 18 394 лица — обе дозы вакцины. 16 мая первую прививку получили 922 человека.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 мая в Украине коронавирус подтвердили еще в 2 136 человек. За сутки выздоровели 6 869 человек, а умерли — 109.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской ( 134) областях.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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