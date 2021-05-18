Повторная прививка вакциной Pfizer против Covid-19 после введения первой дозы препаратом AstraZeneca является безопасной и эффективной.

Об этом свидетельствуют результаты исследования испанского государственного института здравоохранения Карлоса III. Действие вакцин начали выяснять после того, как в стране запретили прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 60 лет.

В исследовании приняли участие 670 человек от 18 до 59 лет, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca. Из них 450 получили повторную прививку вакциной Pfizer. Только у 1,7% участников обнаружили побочные эффекты (головная боль, боль в мышцах и общая слабость). По словам одного из руководителей исследования Магдалены Кемпинс, эти симптомы не являются серьезными.

Ученые утверждают, что иммунный ответ у людей, получивших прививку препаратом Pfizer, был в 30-40 раз больше, чем у контрольной группы, которая получила лишь одну дозу вакцины AstraZeneca.

— Результаты подтверждают возможность вакцинации пациентов, которые получили первую дозу от AstraZeneca, но решение не зависит от ученых, — отметил врач одного из отделений больницы Карлоса III Хесус Антонио Фриас.

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас 7 апреля заявила, что в стране вакциной AstraZeneca будут прививать только людей старше 60 лет.

Решение приняли из-за того, что европейские и британские регуляторы заявили о потенциальной связи между веществом и случаями тромбоза у людей после вакцинации от Covid-19 препаратом AstraZeneca.