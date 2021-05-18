По состоянию на утро 18 мая в Киеве обнаружили 425 новых случаев коронавируса. Всего за весь период пандемии в столице зафиксировали 202 417 больных коронавирусом.
За последние сутки от осложнений Covid-19 умерли девять жителей Киева, в общем — 4 959. Прививку от коронавируса получили еще 1 963 человека.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.