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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Почти тысяча госпитализаций: в Украине выявили 4 095 новых случаев Covid-19

Почти тысяча госпитализаций: в Украине выявили 4 095 новых случаев Covid-19

По состоянию на утро вторника, 18 мая, коронавирус в Украине подтвердился еще у 4 095 человек.

За прошедшие сутки было совершено более 61 тыс. тестирований. Госпитализация понадобилась 999 украинцам.

Умерло от коронавируса в Украине 48 469 пациентов, 285 за последние сутки.

Выздоровели от Covid-19 уже 1,8 млн человек, 17 751 за последние сутки.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Коронавирус в Украине 18 мая 2021: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус и вакцинация в областях

  • Киев — 425 случаев / 1963 прививки;
  • Винницкая область — 44 случая / 400 прививок;
  • Волынская область — 135 случаев / 481 прививки;
  • Днепропетровская область — 220 случаев / 893 прививки;
  • Донецкая область — 428 случаев / 1072 прививки;
  • Житомирская область — 30 случаев / 571 прививки;
  • Закарпатская — 58 случаев / 628 прививок;
  • Запорожская область — 265 случаев / 818 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 73 случая / 726 прививок;
  • Киевская область — 229 случаев / 582 прививки;
  • Кировоградская область — 40 случаев / 531 прививки;
  • Луганская область — 111 случаев / 372 прививки;
  • Львовская область — 118 случаев / 1091 прививки;
  • Николаевская область — 186 случаев / 682 прививки;
  • Одесская область — 148 случаев / 725 прививок;
  • Полтавская область — 275 случаев / 422 прививки;
  • Ровенская область — 425 случаев / 428 прививок;
  • Сумская область — 113 случаев / 447 прививок;
  • Тернопольская область — 65 случаев / 714 прививок;
  • Харьковская область — 259 случаев / 962 прививки;
  • Херсонская область — 28 случаев / 379 прививок;
  • Хмельницкая область — 103 случая / 792 прививки;
  • Черкасская область — 180 случаев / 616 прививок;
  • Черновицкая область — 74 случая / 522 прививки;
  • Черниговская область — 63 случая / 415 прививок.

Вакцинация в Украине

По состоянию на утро 18 мая первую дозу вакцины против коронавируса в Украине получили уже 948 330 человек, еще двое граждан завершили вакцинацию.

За минувшие сутки от Covid-19 были привиты 17 232 человека. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки.

В листе ожидания вакцинации находятся уже 564 929 украинцев.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

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