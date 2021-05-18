Коронавирус в Украине 18 мая 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро вторника, 18 мая, коронавирус в Украине подтвердился еще у 4 095 человек.

За прошедшие сутки было совершено более 61 тыс. тестирований. Госпитализация понадобилась 999 украинцам.

Умерло от коронавируса в Украине 48 469 пациентов, 285 за последние сутки.

Выздоровели от Covid-19 уже 1,8 млн человек, 17 751 за последние сутки.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Коронавирус и вакцинация в областях

Киев — 425 случаев / 1963 прививки;

Винницкая область — 44 случая / 400 прививок;

Волынская область — 135 случаев / 481 прививки;

Днепропетровская область — 220 случаев / 893 прививки;

Донецкая область — 428 случаев / 1072 прививки;

Житомирская область — 30 случаев / 571 прививки;

Закарпатская — 58 случаев / 628 прививок;

Запорожская область — 265 случаев / 818 прививок;

Ивано-Франковская область — 73 случая / 726 прививок;

Киевская область — 229 случаев / 582 прививки;

Кировоградская область — 40 случаев / 531 прививки;

Луганская область — 111 случаев / 372 прививки;

Львовская область — 118 случаев / 1091 прививки;

Николаевская область — 186 случаев / 682 прививки;

Одесская область — 148 случаев / 725 прививок;

Полтавская область — 275 случаев / 422 прививки;

Ровенская область — 425 случаев / 428 прививок;

Сумская область — 113 случаев / 447 прививок;

Тернопольская область — 65 случаев / 714 прививок;

Харьковская область — 259 случаев / 962 прививки;

Херсонская область — 28 случаев / 379 прививок;

Хмельницкая область — 103 случая / 792 прививки;

Черкасская область — 180 случаев / 616 прививок;

Черновицкая область — 74 случая / 522 прививки;

Черниговская область — 63 случая / 415 прививок.

Вакцинация в Украине

По состоянию на утро 18 мая первую дозу вакцины против коронавируса в Украине получили уже 948 330 человек, еще двое граждан завершили вакцинацию.

За минувшие сутки от Covid-19 были привиты 17 232 человека. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки.

В листе ожидания вакцинации находятся уже 564 929 украинцев.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.