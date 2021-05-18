Коронавирус в Украине 18 мая 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро вторника, 18 мая, коронавирус в Украине подтвердился еще у 4 095 человек.
За прошедшие сутки было совершено более 61 тыс. тестирований. Госпитализация понадобилась 999 украинцам.
Умерло от коронавируса в Украине 48 469 пациентов, 285 за последние сутки.
Выздоровели от Covid-19 уже 1,8 млн человек, 17 751 за последние сутки.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.
Коронавирус и вакцинация в областях
- Киев — 425 случаев / 1963 прививки;
- Винницкая область — 44 случая / 400 прививок;
- Волынская область — 135 случаев / 481 прививки;
- Днепропетровская область — 220 случаев / 893 прививки;
- Донецкая область — 428 случаев / 1072 прививки;
- Житомирская область — 30 случаев / 571 прививки;
- Закарпатская — 58 случаев / 628 прививок;
- Запорожская область — 265 случаев / 818 прививок;
- Ивано-Франковская область — 73 случая / 726 прививок;
- Киевская область — 229 случаев / 582 прививки;
- Кировоградская область — 40 случаев / 531 прививки;
- Луганская область — 111 случаев / 372 прививки;
- Львовская область — 118 случаев / 1091 прививки;
- Николаевская область — 186 случаев / 682 прививки;
- Одесская область — 148 случаев / 725 прививок;
- Полтавская область — 275 случаев / 422 прививки;
- Ровенская область — 425 случаев / 428 прививок;
- Сумская область — 113 случаев / 447 прививок;
- Тернопольская область — 65 случаев / 714 прививок;
- Харьковская область — 259 случаев / 962 прививки;
- Херсонская область — 28 случаев / 379 прививок;
- Хмельницкая область — 103 случая / 792 прививки;
- Черкасская область — 180 случаев / 616 прививок;
- Черновицкая область — 74 случая / 522 прививки;
- Черниговская область — 63 случая / 415 прививок.
Вакцинация в Украине
По состоянию на утро 18 мая первую дозу вакцины против коронавируса в Украине получили уже 948 330 человек, еще двое граждан завершили вакцинацию.
За минувшие сутки от Covid-19 были привиты 17 232 человека. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки.
В листе ожидания вакцинации находятся уже 564 929 украинцев.
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