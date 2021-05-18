Очередную партию вакцины от Pfizer/BioNTech против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX в Украине ожидают на неделе, которая начнется с 7 июня.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время выступления в рамках всеукраинского форума Украина 30. Цифровизация 18 мая.

— Партия вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX приехала в Украину — это около 130 тыс. доз. Это одна из поставок из партии 500 тыс. доз вакцины, которая будет приходить в течение этой недели. Следующую поставку препарата в рамках глобальной инициативы COVAX мы ожидаем на неделе с 7 июня, — отметил Ляшко.

Кроме того, он добавил, что на этой неделе в международный аэропорт Киев самолетом из Варшавы прибудут новые партии вакцин. ЮНИСЕФ должен доставить в страну 473 тыс. 850 доз вакцины Comirnaty производства компаний Pfizer/BioNTech в рамках инициативы COVAX, а также растворитель для инъекций.

18 мая Украина уже получила первую часть из этой партии — 122 тыс. доз. В целом всю партию вакцины Pfizer планируют использовать для работников сферы образования и приоритетных групп с первого и второго этапа вакцинации.