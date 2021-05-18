PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Следующая партия вакцины от COVAX ожидается с 7 июня — Минздрав

вакцина

Очередную партию вакцины от  Pfizer/BioNTech против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX в Украине ожидают на неделе, которая начнется с 7 июня.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время выступления в рамках всеукраинского форума Украина 30. Цифровизация 18 мая.

— Партия вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX приехала в Украину — это около 130 тыс. доз. Это одна из поставок из партии 500 тыс. доз вакцины, которая будет приходить в течение этой недели. Следующую поставку препарата в рамках глобальной инициативы COVAX мы ожидаем на неделе с 7 июня, — отметил Ляшко.

Кроме того, он добавил, что на этой неделе в международный аэропорт Киев самолетом из Варшавы прибудут новые партии вакцин. ЮНИСЕФ должен доставить в страну 473 тыс. 850 доз вакцины Comirnaty производства компаний Pfizer/BioNTech в рамках инициативы COVAX, а также растворитель для инъекций.

18 мая Украина уже получила первую часть из этой партии — 122 тыс. доз. В целом всю партию вакцины Pfizer планируют использовать для работников сферы образования и приоритетных групп с первого и второго этапа вакцинации.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка