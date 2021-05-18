Разработан новый портативный тест на коронавирус, который исследует слюну и выдает точные результаты меньше, чем за 30 минут, сообщает журнал Nature Communications.

Тест обнаруживает даже одну вирусную частицу на 1-микролитровую каплю слюны.

— Мы разработали быстрый, высокочувствительный и точный анализ, а также портативное устройство с батарейным питанием для тестирования Covid-19, которое можно использовать где угодно и когда угодно, — сказал профессор химической и биомолекулярной инженерии Университета Иллинойса Хуйминь Чжао.

По оценкам экспертов, цена устройства составляет до 78 долларов, а реагенты обойдутся в 6-7 долларов для одного теста.

Существующие технологии тестирования на Covid-19 дорогие и сложные, а также требуют времени и оборудования и квалифицированных кадров. Новым же прибором может пользоваться любой человек с минимальной подготовкой, сказал Чжао.

Создание нового устройства стало возможным благодаря системе для создания искусственных рестрикционных ферментов, которые запрограммированы на распознавание и расщепление определенных генов в геноме организма.

Преимущество новой технологии заключается в том, что в нем используется слюна. Ее гораздо проще собрать, и она менее инвазивна по сравнению с мазком из носа.

— Основываясь на данных, представленных в литературе, точность нашего теста сравнима или лучше, чем у других тестов SARS-CoV-2, — сказал Чжао.

Исследователи также протестировали прибор образцами, содержащими не только коронавирус, но и другие вирусы. И он точно идентифицировал образцы, содержащие новый коронавирус.

Устройство может одновременно обнаруживать не один, а множество вирусов. В этом его еще одно преимущество перед существующими тестами.

Многие страны, живущие за счет туризма, открывают свои границы. Некоторые из них требуют отрицательный тест на коронавирус.