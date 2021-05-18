Несмотря на то, что антидепрессанты играют важную роль в лечении депрессии и тревоги, с началом пандемии наблюдается невиданный ранее рост их использования. Причем в высоких дозах. Но что может произойти, когда придет пора прекратить лечение?

Одним из последствий Covid-пандемии, начиная с марта 2020 года, стало повсеместное ухудшение психического здоровья. Наиболее распространенными симптомами стали тревога и депрессия, как реакция на изоляцию, недостаток общения, опасения за свое здоровье, а также за здоровье близких и родных. Кто- потерял работу из-за глобального экономического кризиса, вызванного пандемией. У кого-то коронавирусная болезнь отняла родственников и друзей.

Стоит ли удивляться тому, что на этом драматическом фоне количество рецептов на антидепрессанты, выписываемых во всем мире, выросло до рекордного уровня. Но сильные успокоительные препараты нельзя принимать постоянно. Придет пора уйти от них. И вот тут могут возникнуть колоссальные проблемы. Иногда это может выглядеть, как ломка у наркоманов. Об этом пишет в The Guardian директор отдела фармации и патологии фонда Maudsley NHS Foundation Trust профессор Дэвид Тейлор

— Я знаю из личного опыта, что, если вы не сделаете прекращение приема антидепрессантов правильным, это может стать довольно ужасным опытом, — предупреждает ученый-медик.

Головокружение, тошнота, беспокойство, паника, изменения настроения, потоотделение, возбуждение, бессонница, кошмары и ощущение поражения электрическим током — все это общие симптомы. Ни один из них, по словам профессора, не является физически опасным или опасным для жизни, но – крайне неприятен.

Раньше стандартный совет заключался в том, чтобы прекратить прием антидепрессантов в течение четырех недель. Делая это постепенно и равномерно снижая фармакологические эффекты. Но…

Может показаться логичным уменьшить дозу, скажем, с 20 мг в день до 15 мг, до 10 мг, а затем до 5 мг, а потом прекратить прием вообще. Однако по сложным причинам, связанным с так называемым законом массового действия, такой график снижения приведет к еще большему снижению эффекта антидепрессанта. Симптомы отмены могут затем прогрессировать с каждым шагом вниз, и некоторым людям будет очень трудно остановиться, используя этот метод.

Излишне говорить, насколько важно всегда советоваться с врачом, прежде чем принять окончательное решение о приеме антидепрессантов. Да, они действительно работают и остаются важными средствами лечения депрессии и тревоги наряду с поведенческими и психологическими вмешательствами. Но при этом нужно отдавать себе отчет, что иногда бывает очень трудно прекратить их прием. И кто знает, хватит ли именно у вас на это мужества и силы воли?

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