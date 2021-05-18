По состоянию на 18 мая в мире зафиксировали 164,1 млн новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Индии (263 тыс.), Бразилии (33 тыс.) и Аргентине (28 тыс.).

За сутки в мире скончались более 10 тыс. людей, у которых подтвердили Covid-19. А за все время пандемии вылечились от болезни более 144 млн человек. Сейчас насчитывается более 16 млн активных случаев заболевания, из них в критическом состоянии — 100 тыс. пациентов.

Главные новости о коронавирусе за 18 мая в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине 18 мая коронавирус обнаружили у 4 095 человек. За сутки почти тысяча украинцев попали в больницу с этим диагнозом.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 285, а выздоровели за последние сутки — 17 751 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Вакцинация в Украине

17 мая прививки против коронавируса получили 17 232 человека. Всего первую дозу вакцины против коронавируса в Украине получили уже 948 330 человек, еще двое граждан завершили вакцинацию.

Украина получила новую партию из 122 850 доз вакцины от Pfizer/BioNTech против Covid-19 в рамках COVAX. Ее используют для иммунизации работников сферы образования и приоритетных групп с первого и второго этапа вакцинации.

По данным социологического опроса Рейтинг в период 13-21 марта 2021 года, 42% населения Украины не готовы вакцинироваться против коронавируса, когда вакцина будет доступной. А чаще всего готовы вакцинироваться люди старше 51 года — 22%.

Коронавирус в мире

В Индии зафиксировали суточный рекорд количества летальных исходов от Covid-19 — 4 329 всего в стране от болезни умерли уже 278 тыс. человек.

В Италии смягчают карантинные ограничения в регионах с низким уровнем инфицирования Covid-19. Так, отменяется ночной комендантский час. Только маски для лица и социальное дистанцирование останутся обязательными.

Американская компания Johnson & Johnson вдвое сократила поставки вакцины от коронавируса в Европейский Союз на этой неделе. Согласно контракту, компания во втором квартале должна была поставить 55 млн доз вакцины, но пока поставлено менее 5 млн доз.

Карантин в Украине

По состоянию на 18 мая 2021 года Донецкая область перешла в оранжевую зону эпидемической опасности. Все остальные области Украины в желтой зоне.

Ни один регион не попал в красную и зеленую зону карантина. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.