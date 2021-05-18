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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В ЕС увеличили срок хранения вакцины Pfizer

В ЕС увеличили срок хранения вакцины Pfizer

Вакцина против коронавируса производства Pfizer/BioNTech теперь может храниться в холодильнике гораздо дольше, чем это рекомендовалось ранее.

Об этом сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). В заявлении эксперты отметили, что нераскрытые флаконы препарата можно будет хранить в холодильнике до месяца (31 день) вместо пяти дней.

Представитель агентства добавил, что изменение приняли после оценки дополнительных данных исследования стабильности препарата.

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Ранее транспортировка и хранение при очень низких температурах было одним из основных недостатков вакцины Pfizer. Предыдущие требования к хранению этой вакцины усложнили ее использование в некоторых частях мира.

Ожидается, что увеличение срока хранения повлияет на развертывание вакцинации в ЕС.

Ранее сроки хранения неразведенной размороженной вакцины составляли:

  • до шести месяцев при температуре от -60 до -80;
  • до 120 часов (пять суток) при температуре от +2 до + 8;
  • до двух часов при температуре до +25.

После разведения вакцина сохраняется шесть часов при температуре от +2 до + 25.

Вакцина Pfizer/BioNTech в Украине

18 мая Украина получила 122 тыс. доз вакцины от Pfizer/BioNTech против Covid-19 в рамках глобальной инициативы COVAX.

Ее используют для прививки работников сферы образования и приоритетных групп с первого и второго этапа вакцинации. Подробнее о вакцине Pfizer/BioNTech в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: EMA

Фото: Pixabay

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