Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге, что дал поручение послу Украины в США Оксане Маркаровой обсудить с Вашингтоном возможность получения вакцин от коронавируса .

Накануне президент США Джо Байден обнародовал план своей администрации до конца июня отправить 80 млн доз вакцин в разные страны.

— Вчера я поручил послу в Вашингтоне обратиться к Белому дому для предметного обсуждения нашего взаимодействия на этом треке. Убежден, что здесь у нас все получится, — отметил министр.

Президент Байден пообещал также предоставить 60 млн доз вакцины AstraZeneca и еще дополнительно до 20 млн доз вакцин, в которые войдут Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson, применяемые в США.

Но уже к концу мая Украина получит от различных стран до полумиллиона доз вакцин Pfizer.

Источник: Європейська правда.