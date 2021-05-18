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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Украина обсудит с Вашингтоном предоставление вакцин от Covid-19 — Кулеба

Украина обсудит с Вашингтоном предоставление вакцин от Covid-19 — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге, что дал поручение послу Украины в США Оксане Маркаровой обсудить с Вашингтоном возможность получения вакцин от коронавируса .

Накануне президент США Джо Байден обнародовал план своей администрации до конца июня отправить 80 млн доз вакцин в разные страны.

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— Вчера я поручил послу в Вашингтоне обратиться к Белому дому для предметного обсуждения нашего взаимодействия на этом треке. Убежден, что здесь у нас все получится, — отметил министр.

Президент Байден пообещал также предоставить 60 млн доз вакцины AstraZeneca и еще дополнительно до 20 млн доз вакцин, в которые войдут Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson, применяемые в США.

Но уже к концу мая Украина получит от различных стран до полумиллиона доз вакцин Pfizer.

Источник: Європейська правда.

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