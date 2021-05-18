Украина получила новую партию из 122 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech против Covid-19 в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщила журналист Фактов ICTV Оксана Михайлова. К концу этой недели ЮНИСЕФ доставит в общей сложности 473 тысячи доз вакцины, а также жидкость для инъекций.

378 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech используют для первой и второй доз прививок против Covid-19 работников сферы образования. Остальные дозы направят для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.







Украина получила новую партию вакцины Pfizer в рамках COVAX / 2 фотографии

— Сейчас дополнительные вакцины от Covid-19 поставляются в Украину через механизм COVAX, а это означает, что мы можем обеспечить доступ к вакцинам для большего количества людей, фокусируясь на приоритетных группах, — отметил представитель ВОЗ и глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

Вакцина Pfizer требует особых условий транспортировки и хранения — при температуре в пределах от -60°C до -80°C. Агентство США по международному развитию (USAID) обеспечивает хранение и логистику этой и предыдущей партий вакцины Pfizer в Украине.

Ранее в рамках COVAX Украина получила 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech и 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи. Также — около 140 тыс. шприцев для разведения вакцин с жидкостью для инъекций и более 1 300 коробок для их безопасной утилизации.

Подробнее о поставках вакцин от Covid-19 в Украину читайте на Фактах ICTV.