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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Украина получит 473 тыс. доз вакцины Pfizer на этой неделе — Минздрав

Вакцинація

Украина на этой неделе ожидает получить 473 тыс. доз вакцины против коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в социальных сетях. По его словам, 18 мая в Украину прибыла первая часть этой партии, которая состоит из 122 850 доз вакцины Pfizer.

Недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что более 473 тыс. доз вакцины Pfizer используют для работников сферы образования. Им выделят 378 тыс. доз. А остальное направят для приоритетных групп с первого и второго этапа вакцинации.

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По словам главного санитарного врача и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, вакцинация работников образования может начаться с 24-25 мая. Такое решение приняли из-за того, что у педагогов ориентировочно через месяц начнется сезон отпусков.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 17 мая 2021 года в Украине вакцинировали 17 232 человека. В общем 948 332 человека привито от начала вакцинальной кампании, из них получили одну дозу – 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 27 454 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Максим Степанов 

Фото: Dreamstime

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