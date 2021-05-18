Украина на этой неделе ожидает получить 473 тыс. доз вакцины против коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в социальных сетях. По его словам, 18 мая в Украину прибыла первая часть этой партии, которая состоит из 122 850 доз вакцины Pfizer.

Недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что более 473 тыс. доз вакцины Pfizer используют для работников сферы образования. Им выделят 378 тыс. доз. А остальное направят для приоритетных групп с первого и второго этапа вакцинации.

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По словам главного санитарного врача и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, вакцинация работников образования может начаться с 24-25 мая. Такое решение приняли из-за того, что у педагогов ориентировочно через месяц начнется сезон отпусков.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 17 мая 2021 года в Украине вакцинировали 17 232 человека. В общем 948 332 человека привито от начала вакцинальной кампании, из них получили одну дозу – 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 27 454 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

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Источник: Максим Степанов