Украина получит от Всемирного банка $90 млн на борьбу с коронавирусом — Минздрав

Министерство здравоохранения заключило соглашение со Всемирным банком о предоставлении Украине кредита для борьбы с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, Киев получит $90 млн.

Деньги пойдут на финансирование дополнительных мер по борьбе с пандемией Covid-19.

— Соглашение заключено в рамках проекта Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине, — заявили в ведомстве.

Сообщается, что средства будут распределены по трем направлениям:

1,1 млрд грн — на покупку дополнительных доз вакцины;

850 млн грн — на развертывание вакцинации против Covid-19;

550 млн – на увеличение числа проведенных ПЦР-тестов.

Соглашение с украинской стороны подписал глава Минздрава Максим Степанов, со стороны Всемирного банка – директор по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

Киев попросит у Вашингтона вакцину от Covid-19

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о намерении Украины попросить у США поставок дополнительных доз вакцины от коронавируса.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил о планах своей администрации разослать 80 млн доз вакцин от Covid-19 в разные страны до конца июня.

По его словам, нуждающимся государствам будет предоставлено 60 млн доз вакцины AstraZeneca и около 20 млн доз вакцин от Moderna, Pfizer, а также Johnson & Johnson.