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Факты / Lifestyle
Дмитро Кудрявцев |

Уже начали переговоры: Степанов рассказал о поставках вакцины в 2022 году

Максим Степанов

Украина уже начала переговоры о поставках вакцины от коронавируса на 2022 год.

Как сообщил экс-министр здравоохранения Максим Степанов, переговоры, в частности, ведутся с владельцем компании Serum Institute Сайрусом Пунавала.

— Мы уже обсудили поставки на 2022-23 годы, — сказал Степанов, отвечая на вопросы нардепов перед голосованием по поводу его отставки.

Бывший глава Минздрава отметил, что переговоры проводились во время визита Пунавала в Киев.

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Украина попросила у США вакцину от коронавируса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что поручил послу Украины в США Оксане Маркаровой обсудить с Вашингтоном возможность получения вакцин от коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден обнародовал план своей администрации о предоставлении 80 млн доз вакцин в разные страны.

60 млн доз будут предоставлены компанией AstraZeneca, а еще 20 млн доз – Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

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