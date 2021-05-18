Минимальное количество заболеваний гриппом и ОРВИ в 2020-2021 годах продемонстрировало эффективность элементарных правил гигиены, которые мы стали неукоснительно соблюдать для ограничения передачи коронавируса. Впрочем, учитывая размах пандемии, это, конечно же, небольшое утешение. Но все же…

Именно об этом идет речь в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Public Health исследователями Университета Concordia из США. Изучив данные о заболеваемости гриппом за 2020 год из Канады, США, Австралии и Бразилии, ученые показали очевидную взаимосвязь между принятием мер по снижению Covid-19, таких как мытье рук, маски и социальная дистанция, и распространением ежегодного гриппа.

— Эти превентивные меры практически устранили грипп в странах, где он может убивать десятки тысяч человек в год, даже несмотря на то, что число случаев Covid-19 резко возросло, — отмечает научный сотрудник Concordia Йована Стоянович — Это красноречиво свидетельствует о том, насколько заразен Covid-19 по сравнению с гриппом.

Эти результаты предлагают наглядные уроки для органов общественного здравоохранения, поскольку мы смотрим на будущее после пандемии, отмечают авторы статьи.

Они подчеркивают: грипп особенно опасен для пожилых людей, людей с респираторными заболеваниями и так далее. Поэтому, когда мы взаимодействуем с представителями групп повышенного риска, должны соблюдать некоторые меры предосторожности, такие как мытье рук, ношение масок и социальную дистанцию. Сейчас мы к этому привыкли, поэтому, вероятно, неплохо было бы поддерживать этот режим гигиены и после того, как с пандемией коронавируса будет покончено.

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Источник: Concordia