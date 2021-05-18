Если у вас возникла необходимость срочно полечить зубы, отправляйтесь к врачу смело и без страха подхватить коронавирус. Исследование, проведенное Университетом штата Огайо в США, доказало практически полную безопасность зубоврачебных процедур.

Опасения заразиться смертельно опасной болезнью у подавляющего большинства потенциальных пациентов стоматологов основывались на понимании того, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. Казалось бы, уж где-где, а в зубном кабинете этих путей более чем достаточно! Ведь там приходится практически все время держать рот открытым.

Чтобы или доказать, или опровергнуть это убеждение, ученые тщательно проанализировали генетический состав микроорганизмов, взятых из воздуха как раз во время ряда стоматологических процедур.

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Выяснился любопытный факт. Даже, если в слюне пациента и были обнаружены признаки коронавирусной инфекции, протекающей бессимптомно, то аэрозоли, которые образовываются во время работы стоматолога, не показали вообще никаких признаков наличия Covid-19.

— Надеюсь, это успокоит многих пациентов, если теперь они буду знать, что именно вода из ультразвукового стоматологического оборудования вызывает появление бактерий. Но вода, это – не слюна! Так что риск распространения инфекции ничтожно мал, — отметил ведущий автор исследования, профессор пародонтологии Университета штата Огайо Пурнима Кумар

Однако, уточняет ученый, мы не должны упускать из виду тот факт, что коронавирус распространяется через аэрозоль. То есть разговоры, кашель или чихание в стоматологическом кабинете по-прежнему могут нести высокий риск передачи болезни.

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