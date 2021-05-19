Почему украинцы испытывают стресс во время пандемии Covid-19

В течение последнего года 81% жителей Украины испытывали стресс и сильный уровень субъективного стресса, который связан с пандемией Covid-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Градус здоровья, которое провела компания Gradus Research, с целью широкого мониторинга состояния украинцев в условиях новой реальности.

Опрос городского населения проводили раз в 1-2 месяца, по результатам которого измеряли изменения в самочувствии, уровень стресса и уровне дохода.

Выяснилось, что причиной стресса украинцев является не сама болезнь, а последствия коронавирусного кризиса: финансовые трудности (37%), рабочие вопросы (29%), семейные отношения (28%), состояние собственного здоровья и здоровья близких (23%).

Кроме того, уровень субъективного стресса повышается на пике каждой волны заболеваемости и локдауна. Больше всего испытывают стресс женщины и молодежь.

Также результаты опроса свидетельствуют о том, что украинцы стали больше осознавать тот факт, что вероятность заражения Covid-19 достаточно высокая: в апреле 2020 года так считало 35% опрошенных, в настоящее время — 51%.

Лишь 29% в апреле 2021 года ответили, что хотят вакцинироваться против Covid-19, но это больше по сравнению с февралем 2021 года, когда вакцинироваться хотели 17%.











81% украинцев испытывают стресс во время пандемии Covid-19 — опрос / 3 фотографии

Исследование провели методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 тыс. жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона. Период проведения — 27 апреля 2021 года, размер выборки: 1 005 респондентов.

Недавний опрос группы Рейтинг свидетельствует о том, что больше трети жителей Киева, а именно 37%, заявили, что уже переболели коронавирусом. А 64% опрошенных утверждают, что получили положительный тест.

Источник: Gradus Research