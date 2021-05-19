В Австралии ученые разработали и исследуют эффективность новой терапии против коронавируса.

По информации пресс-службы Университета Гриффита, при этом подходе используется технология РНК, которая называется siRNA (small-interfering RNA), в частности липидные наночастицы миРНК. Ее применяют, чтобы атаковать геном вируса напрямую.

— Лечение вирусоспецифической siRNA снижает вирусную нагрузку на 99,9%. Эти невидимые наночастицы могут быть доставлены к широкому спектру клеток легких, где будут противостоять вирусным генам, — сказал соведущий исследователь, профессор Найджел Макмиллан из MHIQ.

В перспективе этот метод может использоваться не только для борьбы с “диким” коронавирусом, но и с его штаммами, заявляют ученые.

Авторы терапии — международная группа ученых из Института здоровья Мензиса Квинсленда (MHIQ) в Университете Гриффита и специалисты Центра исследования и лечения рака City of Hope.

Пока испытания этого метода лечения провели на мышах, на очереди — исследования на людях.

Лечение коронавируса

С момента появления коронавируса в мире исследователи работают над лекарством, которое помогло бы бороться с вирусом.

Также специалисты разработали рекомендации по лечению болезни.

Подробнее о лечении коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Griffith University