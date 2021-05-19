С недавних пор на слуху появилось интересное слово биохакинг. Кто-то ассоциирует его с хакерами, кто с биологией, но в действительности, оно тесно связано с медициной и здоровьем.

О том, что же такое биохакинг и действительно ли это то новомодное, Факты ICTV говорили с врачом терапевтом и эндокринологом клиники Оберег Еленой Антонюк.

— На самом деле биохакинг — это направление профилактической медицины, в котором все работает для сохранения здорового долголетия человека — сказала врач. — Да, слово новое, но принципы биохакингу появились задолго до этого названия. Еще Николай Пирогов говорил, что профилактической медицине принадлежит будущее.

Уже сейчас большое внимание врачи уделяют режима сна, питанию, физической активности — важным факторам, которые формируют здоровье.

На самом деле, это очень перспективное направление развития медицины, потому что, во-первых, можно обнаружить не только болезни на ранней стадии развития, но и увидеть, есть ли у человека предрасположенность к определенной патологии. Это достигается новыми технологическими методами исследований, включая генетические исследования. Во-вторых, минимизируется применение препаратов, ограничивая их наиболее целесообразными.

— Как-то мы с европейскими коллегами в Роттердаме обсуждали важные вопросы по профилактике сахарного диабета, — сообщила Елена Антонюк. — Благодаря превентивным методам можно не только выявить факторы риска: ожирение, наследственность, ранние предвестники нарушения углеводного обмена, но и сделать разворот на 180 градусов от диабета.

Чтобы получить полную картину о текущем состоянии здоровья пациента, его направляют на детальное обследование. Затем на основании лабораторных показателей (определение содержания в организме определенных веществ, витамина D, железа, фолиевой кислоты или витамина В12) и детализации пищевых привычек, физической активности разрабатывается программа дальнейших действий. Сюда входит, если необходимо, лечение выявленных заболеваний, коррекция имеющихся нарушений, а также советы по профилактике возможных заболеваний, которым подвержен конкретный человек.

Сюда входит, если необходимо, лечение выявленных заболеваний, коррекция имеющихся нарушений, а также советы по профилактике возможных заболеваний, которым подвержен конкретный человек.

— Широкое обследование дает возможность получить информацию о состоянии здоровья, а это предполагает визит к врачу и согласования индивидуальной программы, — подчеркивает Елена Антонюк. — Неправильно, когда человек сам решает, какие анализы ей сдавать, или сдает все подряд.

По словам врача, должен быть компас и указатель с учетом определенных показателей и обстоятельств. Управлять и выбирать направление профилактики имеет семейный врач или терапевт, которому человек доверяет.

Исходя из того, что для разработки дорожной карты в мир здоровья и долголетия нужно пройти немало обследований, а затем корректировать результаты, посещая врача, биохакинг — удовольствие недешевое.

Но никто не запрещает самостоятельно пройти профилактическое обследование в районной поликлинике и уже потом иметь возможность обсуждать с врачом дальнейшую жизнь.

— Я советую ежегодно проходить обследование у специалистов, — говорит врач. — Для женщин является обязательным ежегодный осмотр гинеколога и маммолога с проведением УЗИ молочных желез или маммографии. Мужчинам стоит посетить уролога. Также следует предложить выполнить колоноскопию, гастроскопию и сдать анализы крови, в частности, печеночные, почечные пробы, общий анализ крови, липидограмму тому подобное.

Это все является профилактикой хронических заболеваний, в т.ч. онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринных.

Вместе с этим врач выясняет и привычки пациента: характер питания (частота употребления продуктов животного происхождения, овощей и фруктов, практика вегетарианства / веганства), есть ли жалобы со стороны органов пищеварения или проявления нарушения обмена веществ.

Биохакинг во многих странах называют медициной для здоровых людей, которые хотят достичь долголетия. У нас таких мало, но если человек почти здоров, то рекомендации врача ограничиваются советами соблюдать режим сна, труда и отдыха, плюс назначение витаминов.

Хорошо, если человек занимается спортом, духовными практиками, медитирует. Это положительно сказывается на психологическом состоянии, а впоследствии и на физическом. Рациональную психотерапию не следует отвергать, потому что она практиковалась еще в те давние времена, когда пациента пытались успокоить, научить жить в мире и согласии со своей совестью, много двигаться и не злоупотреблять едой.

Итак, биохакинг может быть доступным для любого человека, если она сознательная и уважает себя и свое здоровье.

Гиподинамия может быть причиной возникновения многих болезней от гипертонии до сахарного диабета.