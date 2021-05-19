В Украине 18 мая с коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 918 пациентов. Всего в больницах находится 2 271 человек.

Об этом свидетельствуют данные на портале СОТА от Совета национальной безопасности и обороны. За сутки выписали 2 334 пациента.

Самый высокий уровень загруженности коек интенсивной терапии пациентами с коронавирусом — в Харьковской области (68,9%), Кировоградской (65,4%) и Запорожской (61,6%). Средний показатель по Украине – 43,9%.

Напряженная ситуация с занятостью коек в Харьковской, Луганской, Донецкой, Ровенской, Одесской, Днепропетровской областях. Всего в Украине заняты 29,4% коек.

К аппаратам ИВЛ в регионах подключены 1 072 пациента. Больше всего людям с коронавирусом понадобился кислород в Харьковской области – 42%, в Луганской – 39,8%, Сумской – 38,5% областях.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 19 мая в Украине зафиксировали 5 138 новых случаев Covid-19. За время пандемии в Украине 48 696 человек умерли от вируса, за сутки – 227.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

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Источник: СОТА