Компания Google представила приложение с искусственным интеллектом, с помощью которого люди смогут определить состояние их кожи, волос и ногтей.

В компании утверждают, что они фиксируют почти 10 млрд поисковых запросов о проблемах с кожей, ногтями и волосами в год. Поэтому они решили создать отдельное приложение, чтобы люди сразу понимали, что произошло, а не искали симптомы в разных источниках.

В приложении люди должны сделать три снимка кожи, волос или ногтей с разных сторон. А затем ответить на вопросы, касающиеся симптомов, типа кожи, как давно возникла проблема и прочее. Искусственный интеллект может распознать 288 состояний кожи, ногтей и волос, анализируя фото и ответы.

Приложение предложит список возможных заболеваний, ответы на наиболее распространенные вопросы о них и изображения с похожими проблемами.

Компания подчеркнула, что этот инструмент не медицинская диагностика и не может заменить поход к врачу.

Приложение разрабатывали в течение трех лет. Инструмент планируют в тестовом формате запустить до конца 2021 года.

Меланома — это злокачественное заболевание, которое возникает из пигментных клеток и составляет до 20% рака кожи. Эти признаки могут свидетельствовать о раннем развитии меланомы: асимметрия и размер родинки, вкрапления, гранулы или прожилки серого, черного, розового цветов, кровоточивость.

Источник: Google