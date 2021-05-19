По состоянию на утро 19 мая коронавирус в Киеве было выявлено еще у 477 человек.
За весь период пандемии в столице зафиксировали 202 894 случая коронавируса.
Умерли от коронавируса в Киеве 4972 пациента, 13 за последние сутки.
Выздоровели от Covid-19 уже 134 959 киевлян, 1 880 за последние сутки.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.