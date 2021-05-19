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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

За сутки 477 жителей Киева заболели коронавирусом

карантин у києві

По состоянию на утро 19 мая коронавирус в Киеве было выявлено еще у 477 человек.

За весь период пандемии в столице зафиксировали 202 894 случая коронавируса.

Умерли от коронавируса в Киеве 4972 пациента, 13 за последние сутки.

Выздоровели от Covid-19 уже 134 959 киевлян, 1 880 за последние сутки.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: УНИАН

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