Исследователи выяснили, какой период люди называют лучшими годами жизни.
В США провели исследование, которое продемонстрировало, что это далеко не 20 лет.
В ходе опроса, проведенного компанией OnePoll, большинство респондентов ответили, что хотели бы остаться в 36-летнем возрасте.
При этом, согласно данным, четверо из 10 опрошенных сказали, что никогда не хотели бы вернуться в свои 20.
Также более половины респондентов заявили, что они, по их мнению, не только выглядят моложе своего настоящего возраста (в среднем на пять лет), но и чувствуют себя моложе (в среднем на шесть лет).
В опросе принимали участие 2 000 американцев.
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Источник: SWNS digital