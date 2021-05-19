О некоторых особенностях профессии и секретах Фактам ICTV рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Дария Семчук.

Некоторые люди, даже не попадая в операционные и палаты интенсивной терапии (реанимации), боятся всего, что ними связано: наркоза, интубации, выхода из наркоза. Но они распространяют самые нелепые мифы об этом.

Например, говорят, что наркоз отнимает несколько лет жизни.

— И отдает их анестезиологу, — смеется доктор. — Это — миф. Я не слышала никогда, о таком.

А еще ходят слухи, что в состав анестезии входят наркотики?

— Вот это правда, — соглашается доктор. — В состав анестезии входят наркотические вещества, потому что, когда во время оперативного вмешательства человека режут или шьют, нужно использовать сильные анальгетики, чтобы пациент не ощущал боли. А также, чтобы она максимально комфортно чувствовал себя после операции. Читайте Первая посмертная трансплантация в 2021: во Львове спасли сразу пять человек

Некоторые утверждают, что и алкоголь хорошо справится с болью, а следовательно, его можно тоже применять при каких-либо вмешательствах.

— Алкоголь несколько снижает чувствительность, степень реакции на боль, у некоторых лиц он даже отключает сознание, но алкоголь не обезболивает, — утверждает анестезиолог. — Это миф.

Да, большое количество алкоголя может отключить сознание, но после этого будет не очень приятно. А вот наркоз говорят, еще и положительные эмоции вызывает, эйфорию.

— Это как кому повезет — говорит Дария Семчук. — Некоторые, действительно говорят, что видели приятные картинки, а некоторые очень тяжело реагируют на наркоз, есть и такие, которые ничего не чувствуют и не помнят.

А что же входит в состав анестезии, если она так действует на организм?

— Состав анестезии зависит от характера оперативного вмешательства, времени, за которое нужно выполнить вмешательство, вида анестезии — общая, региональная (местная), эпидуральная (укол в спину), — рассказывает врач.

Компоненты всех видов анестезии могут сильно отличаться. Их существует множество, но есть так сказать три кита, на которых базируется анестезия: наркотический анальгетик, миорелаксация, чтобы отключить мышцы, и седация, компонент, который отключает сознание.

— Если все рассчитано правильно, и бригада анестезиологов не упустила время введения дозы наркотического анальгетика, то человек при любой анестезии ничего не услышит, не будет испытывать боли и при общем наркозе не проснется во время операции, — утверждает Семчук.

За количеством наркоза, за временем, когда его нужно вводить, следит не только врач-анестезиолог, но и сестра анестезист. Без нее работать было бы очень трудно.

Без медсестры можно только в полевых условиях, когда что-то вдруг случилось вне стен клиники. Но для этого у анестезиолога есть волшебная косметичка, где хранятся предметы, которые способны спасти жизнь в любой ситуации.

Реаниматолог. В него анестезиолог превращается после операции. В палате интенсивной терапии, куда привозят пациентов из операционной, работа не из легких. Здесь нужно не только проследить за показателями медицинского оборудования, но и помочь пациентам, поддержать их. Кого физически, кого морально.

— Есть интересные наблюдения, — говорит Дария Семчук. — Люди, которые настроены на негатив, чаще умирают. А оптимисты даже, когда все потеряли надежду, вдруг удивляют тем, что приходят в себя и выздоравливают.

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