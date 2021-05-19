Лето – благодатное время. Море, речка, горы, дача. Сейчас многие путешествуют на велосипедах, скутерах и автомобилях, отдыхают в палатках. Чтобы не омрачить свой отдых травмами, следует быть осмотрительным, но не всегда это удается.

О том, какие чаще всего травмы случаются в летнее время, и как помочь пострадавшему, Фактам ICTV рассказал врач-травматолог, к.м.н. Юрий Ставинский.

— Коронавирус внес свои коррективы даже в работу травматологов, — сказал Юрий Ставинский. — В последнее время в травмпунктах стало меньше обращений. Но все же знать, как при случае помочь пострадавшему, нужно.

Перед поездкой на отдых внесите в смартфон адреса и телефоны медучреждений, ближайших к месту отдыха и по пути следования, чтобы не растеряться, когда понадобиться врач.

Первейшее правило, которое нужно выполнять: не знаешь, как помочь, найди того, кто знает. Сам не спеши что-либо предпринимать, дабы не навредить.

Вывих. Человек подвернул ногу либо в результате падения, неловкого движения вывихнул ее. В таком случае не стоит дергать и вправлять ее самостоятельно. Если есть возможности приложить холод, сделайте это. Зафиксируйте конечность плотной повязкой и поезжайте в травмпункт.

Перелом. Сломанную ногу или руку нужно обездвижить, наложив шину. В качестве шины может выступить доска, ветка или что-нибудь еще подходящее. Зафиксируйте ее также подручными средствами или бинтом. Пострадавшему дайте обезболивающее средство. И транспортируйте в ближайшее медучреждение.

Голова. Сильная боль, головокружение, тошнота свидетельствует о сотрясении мозга. Уложите пострадавшего в машину и везите в больницу.

Если есть повреждение кожных покровов, промойте рану водой с мылом, наложите чистую ткань. Если кровь не останавливается, поспешите к врачам, которые знают, когда наложить швы, а когда достаточно и пластыря.

Ссадины. Мелкие ссадины можно промыть водой с мылом, обработать края (!) раны, а не саму рану, йодом, забинтовать. Рваные раны также нужно промыть и обратиться к медикам. Вполне возможно, что понадобится помощь хирургов.

Порезы. С мелкими порезами можно справиться самостоятельно, промыв ранку и забинтовав ее. А вот при повреждении крупных сосудов необходимо наложить жгут и отправиться в лечебное учреждение.

Если произошло страшное – отсекли палец или кисть, остановите кровь при помощи жгута, положите отрезанную конечность в пакет и в холод. Везите пострадавшего в ближайшую больницу, можете перезвонить туда по дороге и сообщить о случае. Медики будут готовы действовать и отправят пострадавшего в ближайший центр микрохирургии, может быть даже санавиацией. Сейчас вполне возможно спасти руку или палец, пришив их.

Травма ныряльщика. В случае повреждения шейного отдела позвоночника при нырянии в незнакомых местах помочь может только реакция друзей или окружающих, потому что сам пострадавший не сможет выплыть и погибнет. Если вам удалось вовремя вытащить такого на берег, немедленно вызывайте скорую.

Но лучше, конечно, не испытывать судьбу и быть внимательным на отдыхе к себе, к окружающим, к детям.

— Конечно, было бы идеально, если бы еще в школах обучали старшеклассников оказывать доврачебную помощь, — высказал мнение Юрий Ставинский. – Тогда бы снизилась и смертность от несчастных случаев и травм, и инвалидизация. А туристам рекомендую пройти курсы оказания первой медицинской помощи при медицине катастроф.

Украинская певица Alyosha прошла курсы доврачебной помощи и отметила, что в современных реалиях это крайне необходимо.