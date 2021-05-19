Многие украинцы не хотят вакцинироваться от Covid-19 из-за недоверия к вакцинам. Особенно беспокоятся из-за мРНК вакцины. В Украине такая есть только одна – Pfizer.

— Технология производства этих вакцин не новая. Она разрабатывалась учеными всего мира на протяжении несколько лет. Просто на массовый выпуск и более тщательное исследование долгое время не было достаточно средств, — рассказала на пресс-конференции Укринформа семейный врач, сооснователь ОО Медичні лідери Дарья Дмитриевская.

По словам Дарьи Дмитриевской, эти препараты важны не только в плане вакцинации, но и в случаях, когда организм человека по тем или иными причинам не производит определенный белок. Чтобы восполнить этот недостаток, они дают возможность вставить в цепочку РНК недостающее звено, которое, собственно, и отвечает за выработку того или иного вещества, без которого организм не может нормально функционировать.

Когда мы говорим о Covid-19, речь идет о том, чтобы наши клетки какое-то время вырабатывали необходимый для иммунного ответа тот самый шипованный спайк-белок, который образует корону на поверхности коронавируса.

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С началом пандемии в технологию производства мРНК-вакцин начали вкладывать огромные средства и правительства отдельных стран, и профильные коммерческие компании. Чтобы ускорить исследования и выпустить препарат как можно быстрее.

Если не брать во внимание совершенно мизерный процент анафилактических реакций, которые может дать любой другой препарат и любая другая вакцина, мРНК-вакцины являются абсолютно безопасными.

Данные вакцины в первые три дня после введения могут вызывать ожидаемые реакции в виде небольшой температуры, ломоты в теле, болезненность и покраснение места инъекции, впрочем, опять-таки, как и на любую другую вакцину. Что говорит о том, что иммунитет работает.

Действие мРНК-вакцины рассчитано на несколько циклов, в течение которых активное вещество продуцирует упомянутый выше спайк-белок. Потом оно перестает быть активным и выводится из организма. И наши клетки, образно говоря, возвращаются к своей обычной жизни. Но, подчеркнем, каких-либо необратимых изменений в организме после мРНК-вакцинации не происходит. Это совершенно точно.

Нужно ли сразу после Covid-прививки показаться врачу?

Сразу после вакцинации человек в течение не менее получаса должен находится в том лечебном учреждении, где ему сделали прививку, чтобы отследить возможную анафилактическую реакцию. Если же анафилаксия все-таки случилась, у медработников есть все необходимое, чтобы сразу же оказать первую помощь.

— Любые случаи, когда в период до двух недель после прививки ухудшается самочувствие, появляются тревожные симптомы следует обращаться к врачу, — настаивает Дарья Дмитриевская.

Скорее всего, это не будет непосредственно связано с вакциной, но такая документация в лечебных учреждениях ведется. Это нужно для того, чтобы производитель вакцин или Министерство здравоохранения могли видеть, что после введения той или иной вакцины жалоб становится больше и есть реальный повод исследовать возможную их связь с введением вакцины.

Даже если у человека случился приступ аппендицита через три дня после прививки, и мы понимаем, что одно с другим не связано, все равно лучше обратиться к врачу и обязательно зафиксировать этот случай.

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