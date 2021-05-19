19 мая – Международный день семейного врача. По инициативе Всемирной организации здравоохранения, отмечается каждый год 19 мая.

Для Украины институт семейной медицины, как говорится, дело молодое. Появился только в 2018-м. На сегодня семейных врачей у нас уже порядка 15 тысяч. За минувшие три года с ними подписали декларации более 30 млн украинцев.

Если смотреть в корень, то условия работы от переименования старого доброго терапевта в семейного доктора особо не поменялись. Те же кабинеты, те же участки. Но и без нововведений, конечно же, не обошлось.

Главное из них – прямая зависимость размера заработной платы семейного врача от количества подписанных деклараций. Официально это называется – деньги ходят за пациентом.

— Три года назад, когда все только начиналось, средняя сумма за одного пациента, в зависимости от его возраста, составляла 370 грн. в год. Лимит деклараций для одного врача доходил до 1 800, — рассказала Фактам ICTV семейный врач одного из государственных медицинских учреждений Киева Людмила Сердюк. — Потом, года полтора спустя, ставку повысили в среднем до 650 грн.

Как рассказала Людмила Сердюк, рабочий день у нее ненормированный. Особенно в нынешние коронавирусные времена. Декларацию с ней подписали порядка 700 человек. Как и в прежнюю терапевтическую бытность, после приема в поликлинике по четыре-шесть часов в день, она ходит по вызовам и консультирует онлайн. Нередко пациенты звонят домой, иногда в достаточно позднее время, нередко в выходные дни. И с этим ничего не поделаешь.

Потому что семейные врачи на связи со своими подопечными не только 24 часа в сутки, но практически всю жизнь: с рождения до последнего вздоха. И в этом их, если хотите, великая миссия. За что им низкий поклон, искренняя благодарность и самые душевные поздравления с профессиональным праздником.

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