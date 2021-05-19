Украина снова оказалась на втором месте по смертности от коронавируса среди европейских стран. По состоянию на 18 мая в мире обнаружили 164,8 млн случаев Covid-19.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Индии (267 тыс.), Бразилии (74 тыс.) и Аргентине (35 тыс.). В мире от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли более 14 тыс. лиц. А за все время пандемии излечились от недуга более 145 млн человек. Сейчас насчитывается более 16 млн активных случаев заболевания, из них в критическом состоянии — 100 тыс. пациентов.

Главные новости о коронавирусе за 19 мая в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине 19 мая коронавирус обнаружили у 5 138 человек. За время пандемии в Украине 48 696 человек умерли от вируса за сутки – 227. А выздоровели за последние сутки — 17 102 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), Днепропетровской (457) и Донецкой (336) областях.

Инфекционист Виктор Петров считает, что в Украине будет еще несколько волн коронавируса, если в стране зафиксируют новый штамм Covid-19. По его словам ситуация будет обостряться, поэтому гражданам следует вакцинироваться, чтобы перенести болезнь без осложнений.

Вакцинация в Украине

18 мая первую дозу вакцины против коронавируса 9 016 жителей Украины, а вторую дозу – 10 072 человека. В общем уже 957 346 человек получили первую дозу вакцины против коронавируса, а 37 526 человек получили обе дозы препарата.

По данным Минздрав, 18 мая вакциной CoviShield привились 480 человек, вакциной CoronaVac – 6 070 человек, вакциной Comirnaty – 5 412 человек, вакциной AstraZeneca – 7 126 человек.

Украинцев, которые едут работать в Польшу, будут вакцинировать от коронавируса на границе страны. Это будет препарат, который вводят один раз — Johnson & Johnson.

Коронавирус в мире

Европейский Союз разрешит въезд гражданам третьих стран, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса. Совет Европы расширит список третьих стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, который будет основан на новых критериях.

Молдова с 19 мая переходит к третьему этапу иммунизации населения от коронавируса. Вакцинировать всех желающих в возрасте от 18 лет.

С 19 мая Австрия отменяет большое количество карантинных ограничений. Работу возобновят кафе и рестораны, гостиницы, учреждения культуры, кинотеатры и театры, а также спортивные залы

Во Франции начался второй этап смягчения карантина. Так, разрешено открывать летние площадки только на открытом воздухе, комендантский час будет начинаться на два часа позже — с 21.00 и будет действовать до 6.00. Музеи, кинотеатры, театры и другие культурные объекты также могут открыться, с ограничениями по количеству людей на квадратный метр.

Кипр зафиксировал первые случаи выявления индийского варианта Covid-19. Инфицированные этим штаммом лица были быстро изолированы и отправлены на карантин после прибытия на остров.

В ВОЗ сообщили, что за последнюю неделю в мире уменьшилось количество новых случаев Covid-19 и смертей от него.

За семь дней в мире было зарегистрировано 4 809 520 новых случаев заболевания на коронавирус, отмечает ВОЗ, и 85 975 смертей. Это на 12% и 5% соответственно меньше, чем за предыдущую неделю.