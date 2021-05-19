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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Ситуация напряженная. В Украине за сутки обнаружили 5 138 случаев Covid-19

коронавірус, карантин

В Украине по состоянию на 19 мая 2021 года подтвердили 2 165 233 случая коронавируса. Эпидситуация в стране остается напряженной, за последние сутки — 5 138 новых больных.

Среди них — 260 детей и 187 медработников.

За время пандемии в Украине 48 696 человек умерли от вируса, за сутки — 227.

1 899 446 украинцев преодолели болезнь в общем, за день — 17 102 гражданина.

В Украине с начала распространения вируса провели 9 914 382 теста методом ПЦР, за сутки — 31 935.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (567), Днепропетровской (457) и Донецкой (336) областях.

  • Винницкая область — 128 случаев;
  • Волынская область — 193 случая;
  • Днепропетровская область — 457 случаев;
  • Донецкая область — 336 случаев;
  • Житомирская область — 115 случаев;
  • Закарпатская область — 67 случаев;
  • Запорожская область — 276 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 98 случаев;
  • Киевская область — 336 случаев;
  • Кировоградская область — 84 случая;
  • Луганская область — 111 случаев;
  • Львовская область — 239 случаев;
  • Николаевская область — 237 случаев;
  • Одесская область — 130 случаев;
  • Полтавская область — 131 случай;
  • Ровенская область — 309 случаев;
  • Сумская область — 167 случаев;
  • Тернопольская область — 108 случаев;
  • Харьковская область — 567 случаев;
  • Херсонская область — 110 случаев;
  • Хмельницкая область — 178 случаев;
  • Черкасская область — 169 случаев;
  • Черновицкая область — 62 случая;
  • Черниговская область — 53 случая.
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Коронавирус в Украине

По состоянию на 18 мая 2021 года коронавирус в Украине подтвердили у 2 160 095 человек.

За сутки заболели еще 4 095 граждан.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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