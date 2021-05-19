В Украине по состоянию на 19 мая 2021 года подтвердили 2 165 233 случая коронавируса. Эпидситуация в стране остается напряженной, за последние сутки — 5 138 новых больных.

Среди них — 260 детей и 187 медработников.

За время пандемии в Украине 48 696 человек умерли от вируса, за сутки — 227.

1 899 446 украинцев преодолели болезнь в общем, за день — 17 102 гражданина.

В Украине с начала распространения вируса провели 9 914 382 теста методом ПЦР, за сутки — 31 935.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (567), Днепропетровской (457) и Донецкой (336) областях.

Винницкая область — 128 случаев;

Волынская область — 193 случая;

Днепропетровская область — 457 случаев;

Донецкая область — 336 случаев;

Житомирская область — 115 случаев;

Закарпатская область — 67 случаев;

Запорожская область — 276 случаев;

Ивано-Франковская область — 98 случаев;

Киевская область — 336 случаев;

Кировоградская область — 84 случая;

Луганская область — 111 случаев;

Львовская область — 239 случаев;

Николаевская область — 237 случаев;

Одесская область — 130 случаев;

Полтавская область — 131 случай;

Ровенская область — 309 случаев;

Сумская область — 167 случаев;

Тернопольская область — 108 случаев;

Харьковская область — 567 случаев;

Херсонская область — 110 случаев;

Хмельницкая область — 178 случаев;

Черкасская область — 169 случаев;

Черновицкая область — 62 случая;

Черниговская область — 53 случая.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 18 мая 2021 года коронавирус в Украине подтвердили у 2 160 095 человек.

За сутки заболели еще 4 095 граждан.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.