В Украине по состоянию на 19 мая 2021 года подтвердили 2 165 233 случая коронавируса. Эпидситуация в стране остается напряженной, за последние сутки — 5 138 новых больных.
Среди них — 260 детей и 187 медработников.
За время пандемии в Украине 48 696 человек умерли от вируса, за сутки — 227.
1 899 446 украинцев преодолели болезнь в общем, за день — 17 102 гражданина.
В Украине с начала распространения вируса провели 9 914 382 теста методом ПЦР, за сутки — 31 935.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (567), Днепропетровской (457) и Донецкой (336) областях.
- Винницкая область — 128 случаев;
- Волынская область — 193 случая;
- Днепропетровская область — 457 случаев;
- Донецкая область — 336 случаев;
- Житомирская область — 115 случаев;
- Закарпатская область — 67 случаев;
- Запорожская область — 276 случаев;
- Ивано-Франковская область — 98 случаев;
- Киевская область — 336 случаев;
- Кировоградская область — 84 случая;
- Луганская область — 111 случаев;
- Львовская область — 239 случаев;
- Николаевская область — 237 случаев;
- Одесская область — 130 случаев;
- Полтавская область — 131 случай;
- Ровенская область — 309 случаев;
- Сумская область — 167 случаев;
- Тернопольская область — 108 случаев;
- Харьковская область — 567 случаев;
- Херсонская область — 110 случаев;
- Хмельницкая область — 178 случаев;
- Черкасская область — 169 случаев;
- Черновицкая область — 62 случая;
- Черниговская область — 53 случая.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 18 мая 2021 года коронавирус в Украине подтвердили у 2 160 095 человек.
За сутки заболели еще 4 095 граждан.
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