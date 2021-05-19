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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

В Канаде создали вакцину против коронавируса растительного происхождения

вакцина

В Канаде исследователи создали вакцину от коронавируса, состоящую из растительных компонентов.

Вещество уже прошло первую фазу клинических испытаний.

По информации исследователей, ее создали с помощью генно-модифицированных растений.

Вакцина состоит из набора вирусоподобных частиц, в которые входят фрагменты оболочки коронавируса.

Эффективность вещества испытали на 200 добровольцах в возрасте от 18 до 49 лет.

О об эффективности вакцины информация пока не уточняется. Однако по поводу значительных побочных эффектов, то они не были обнаружены.

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Вакцинация против коронавируса

После появления коронавируса ученые принялись разрабатывать вакцину.

Сейчас уже есть ряд созданных препаратов, однако исследования в этом направлении продолжаются.

Подробнее о создании вакцин против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Nature Medicine

Фото: Depositphotos

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