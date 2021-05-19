В Канаде исследователи создали вакцину от коронавируса, состоящую из растительных компонентов.
Вещество уже прошло первую фазу клинических испытаний.
По информации исследователей, ее создали с помощью генно-модифицированных растений.
Вакцина состоит из набора вирусоподобных частиц, в которые входят фрагменты оболочки коронавируса.
Эффективность вещества испытали на 200 добровольцах в возрасте от 18 до 49 лет.
О об эффективности вакцины информация пока не уточняется. Однако по поводу значительных побочных эффектов, то они не были обнаружены.
Вакцинация против коронавируса
После появления коронавируса ученые принялись разрабатывать вакцину.
Сейчас уже есть ряд созданных препаратов, однако исследования в этом направлении продолжаются.
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Источник: Nature Medicine