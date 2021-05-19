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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

В мире уменьшается количество смертей от Covid-19 — ВОЗ

Коронавирус

В ВОЗ сообщили, что за последнюю неделю в мире уменьшилось количество новых случаев Covid-19 и смертей от него.

За семь дней в мире было зарегистрировано 4 809 520 новых случаев заболевания коронавирусом, подчеркивает ВОЗ, и 85 975 смертей. Это на 12% и 5% соответственно меньше, чем за предыдущую неделю.

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Но, несмотря на снижение в течение трех недель, общий уровень заболеваемости Сovid-19 остается еще на достаточно высоком уровне с начала пандемии.

А тем временем в Австралии ученые разработали и исследуют эффективность новой терапии против коронавируса.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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