В ВОЗ сообщили, что за последнюю неделю в мире уменьшилось количество новых случаев Covid-19 и смертей от него.

За семь дней в мире было зарегистрировано 4 809 520 новых случаев заболевания коронавирусом, подчеркивает ВОЗ, и 85 975 смертей. Это на 12% и 5% соответственно меньше, чем за предыдущую неделю.

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Но, несмотря на снижение в течение трех недель, общий уровень заболеваемости Сovid-19 остается еще на достаточно высоком уровне с начала пандемии.

А тем временем в Австралии ученые разработали и исследуют эффективность новой терапии против коронавируса.