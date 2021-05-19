Украинцам, которые едут на работу в Польшу, на границе будут делать прививки против коронавируса однодозовой вакциной Johnson&Johnson.

Таким образом Польша намерена защитить страну от проникновения вируса извне.

– Мы ежедневно выявляем больных Covid-19 на пунктах пересечения границы. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, должны быть привиты, ведь это усилит нашу защиту, – говорит организатор вакцинальной кампании в Подкарпатском воеводстве Станислав Мазур.

По его словам, кроме этого, заявки на получение прививок прислали много работодателей.

– Компании, которые нанимают иностранцев на стройку или сезонную работу, боятся вспышки коронавируса, поскольку это потом блокирует работу. Поэтому мы начнем делать прививки сразу после получения заказанных вакцин, – сказал он.

В министерстве здравоохранения Польши отмечают, что вакцинироваться может любой иностранец – студенты, ученые, люди, которые имеют разрешение на работу, а также супруги и дети иностранцев.

– Для прививки не требуется разрешение на постоянное проживание. Вакцинация в Польше доступна каждому – застрахованному и незастрахованному лицу, гражданину Польши и иностранцу, – отмечает спикер Министерства здравоохранения Войцех Андрусевич.

Вакцины против Covid-19 от США

18 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина будет договариваться о получении вакцины против Covid-19 от США.

Обсудить этот вопрос с Белым домом по его поручению должна посол Украины в США Оксана Маркарова.

Обратиться к США за помощью Украина решила после того, как президент США Джо Байден обнародовал план его администрации направить до конца июня 80 млн доз вакцин в разные страны.

Источник: Wiadomości