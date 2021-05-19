Государства Евросоюза не смогли согласовать внедрение единой системы сертификатов вакцинации от коронавируса. Переговоры возобновят 20 мая.
Такой сертификат планируют запустить в ЕС в конце июня. Документ позволит открыть больше государств Евросоюза для путешествий внутри блока.
В сертификате будет информация об отрицательном результате теста на Covid-19 и вакцинации человека. Документ позволит туристам избежать карантина при въезде в страны Евросоюза.
Кроме этого, страны ЕС работают над вопросом проведения бесплатных тестирований на коронавирус. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, около 17% взрослого населения ЕС сейчас уже полностью вакцинированы. К сентябрю планируют вакцинировать 70% населения блока.
Паспорта вакцинации
Сейчас в мире активно обсуждают введение паспортов вакцинации от Covid-19.
Документы хотят утвердить для того, чтобы позволить людям безопасно путешествовать.
Подробнее о введении паспортов вакцинации читайте на Фактах ICTV.
Источник: Deutsche Presse-Agentur