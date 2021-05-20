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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Богданова |

Великобритания первой испытывает эффективность третьей дозы Covid-вакцины

вакцинація

Великобритания стала первой страной, которая проведет испытания по эффективности введения третьей дозы вакцины от коронавируса.

Ученые протестуют семь вакцин от Covid-19, чтобы понять, какие из них можно будет использовать в осенней программе вакцинации. В испытаниях примут участие 2 886 человек в возрасте от 30 лет и старше.

Некоторые пациенты получат третью дозу вакцины уже в июне. Три препараты будут вводить только в половинной дозе.

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Результаты испытания в августе-сентябре направят в Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации. После этого правительство получит соответствующие рекомендации по проведению кампании по вакцинации осенью.

Бюджет клинического испытания составляет £ 19,3 млн (7,4 млрд грн).

Недавно в Британии начали испытания сверхбыстрого теста на коронавирус, который может обнаружить болезнь за 25 секунд.

Испытания проводит авиакомпания British Airways, в них принимают участие члены летных и бортовых экипажей. По словам разработчиков, точность теста составляет 98%.

Фото: Getty Images

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