Как индийский штамм Covid-19 может попасть в Украину — инфекционист

В Украине может быть еще несколько волн заболеваемости коронавирусом, если в страну попадут новые штаммы Covid-19.

Об этом заявил врач-инфекционист Виктор Петров в комментарии одному из изданий. По его словам, к осени следует вакцинировать максимальное количество людей, которые в группе риска, чтобы они без осложнений переносили болезнь.

— Индийская мутация может попасть в Украину вместе со студентами-медиками, которые учатся в наших медицинских вузах и являются гражданами Индии, — отметил он.

Петров отметил, что в стране необходимо ускорить темпы вакцинальной кампании против Covid-19 и сделать так, чтобы все желающие смогли получить прививку.

Он добавил, что ситуация с Covid-19 будет обостряться, поэтому стоит готовиться к этому уже сейчас, чтобы избежать активного распространения болезни.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 19 мая в Украине зафиксировали 5 138 новых случаев коронавируса. За сутки от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерло 227 человек, а выздоровело — 17 102 гражданина.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), Днепропетровской (457) и Донецкой (336) областях.

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Источник: Обозреватель