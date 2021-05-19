Нередко жизненные обстоятельства складываются так, что время, назначенное для введения второй дозы вакцины против Covid-19, человек пропустил. Что делать в таком случае? Неужели начинать все сначала?

— Разумеется, ничего с начала начинать не нужно, — рассказала на пресс-конференции Укринформа семейный врач, сооснователь ОО Медичні лідери Дарья Дмитриевская. – Вторую дозу можно ввести в ближайшее время, как только у человека появится такая возможность.

Но люди часто задают другой вопрос: нужно ли вообще прививаться, если нет гарантии, что будет вторая доза? К сожалению, есть огромный дефицит вакцин во всем мире, не только в нашей стране. И Минздрав, по мере возможности, старается обеспечивать регулярные поставки, чтобы все могли своевременно вакцинироваться второй раз.

Но даже если 100%-уверенности в получении второй дозы, вакцинироваться все равно нужно. Потому что уже после первой дозы вырабатывается большое количество антител. И это – реальная защита от смертельно опасного. В любом случае, одна доза лучше, чем вообще не получить ни одной дозы вакцины.

Все ли вакцины нужно вводить дважды?

По словам Дарьи Дмитровской, все вакцины против коронавируса, которые сейчас есть в Украине, предполагают две дозы. Одна доза только у компании Johnson&Johnson. Но на украинском рынке ее пока нет.

Семейный доктор также отметила, что, в зависимости от вакцины, может быть разный промежуток между введениями доз. Если мы говорим об AstraZeneca, CoviShield или Sinovac Biotech, то оптимальный срок между вакцинами составляет три месяца.

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