Потребление алкоголя негативно сказывается на объеме серого вещества мозга, а также меняет структуру белого вещества. К такому выводу пришли ученые из Оксфорда, проанализировав томограммы мозга 25 378 человек и количество потребляемого ими алкоголя.

Алкоголь негативно действует на многие органы: сердце, печень, поджелудочную железу, мозг. Но обычно исследования его воздействия в основном проводится с большими дозами. Умеренное потребление алкоголя считается безвредным. В то же время ВОЗ заявляет, что любое потребление алкоголя несет в себе риски.

Этанол из алкогольных напитков всасывается в желудочно-кишечном тракте и через короткое время достигает мозга, оказывая прямое воздействие на нейроны. Доказано, что потребление больших доз алкоголя приводит к патологическим изменениям в мозге с потерей белого вещества. А результаты малых доз не столь однозначны.

Британские ученые под руководством Томаса Николса из Оксфордского Университета проанализировали влияние алкоголя на мозг у 25 378 участников из исследования. Участникам дали опросники, чтобы выяснить количество потребляемого ими алкоголя. Мозг исследовали методом магнитно-резонансной томографии.

Среднее потребление алкоголя оказалось на уровне 13,5 единиц (18 грамм чистого этанола) в неделю. При этом половина опрошенных потребляла более 14 единиц в неделю, что больше принятого в Великобритании “безопасного” количества. Большая масса тела и гипертензия увеличивали риск повреждений мозга. При этом связи с типом употребляемых алкогольных напитков не обнаружили.

Негативное влияние алкоголя на мозг оказалось пропорционально потребляемому количеству, поэтому авторы статьи считают, что безопасной дозы не существует. Разрушающее действие умеренного потребления алкоголя на мозг ранее недооценивалось и исследователи советуют пересмотреть существующие рекомендации по безопасному количеству алкоголя.

Употребление алкоголя относят к рискам, которые человек может устранить. Это не всегда дается легко, так как пристрастие к алкоголю может быть запрограммировано генетически.

При сахарном диабете алкоголь нужно вообще исключить.

Источник: medRxiv

Фото: Giphy