Неуверенность в социальной защищенности, боязнь увольнения, переживания по поводу возможной нехватки продуктов питания. Таковы основные причины, заставляющие людей, зараженных коронавирусной инфекцией, скрывать этот факт и выходить на работу.

Сотрудники Американского колледжа медицины труда и окружающей среды провели широкомасштабный социологический опрос, в результате которого выяснилось, что почти 40% американцев намерены выходить на рабочее место, даже если будут чувствовать себя плохо.

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Несмотря на простоту главного вопроса, причины столь неосмотрительного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих, оказались гораздо глубже и сложнее, нежели внутренние, ментальные ценности и приоритеты.

Ученые колледжа выразили намерение обратиться с этими шокирующими результатами опроса к американским властям с просьбой радикально пересмотреть социально-экономические ориентиры. Прежде всего, с учетом того, что ныне США занимает лидирующее первое место по количеству, как зараженных, так и умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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Источник: JOEM