Неуверенность в социальной защищенности, боязнь увольнения, переживания по поводу возможной нехватки продуктов питания. Таковы основные причины, заставляющие людей, зараженных коронавирусной инфекцией, скрывать этот факт и выходить на работу.
Сотрудники Американского колледжа медицины труда и окружающей среды провели широкомасштабный социологический опрос, в результате которого выяснилось, что почти 40% американцев намерены выходить на рабочее место, даже если будут чувствовать себя плохо.
Несмотря на простоту главного вопроса, причины столь неосмотрительного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих, оказались гораздо глубже и сложнее, нежели внутренние, ментальные ценности и приоритеты.
Ученые колледжа выразили намерение обратиться с этими шокирующими результатами опроса к американским властям с просьбой радикально пересмотреть социально-экономические ориентиры. Прежде всего, с учетом того, что ныне США занимает лидирующее первое место по количеству, как зараженных, так и умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Читайте также, сколько украинцев уже сделали прививки против Covid-19.
Источник: JOEM